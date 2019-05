Los motores rugirán en La Pola

Durante el primer trimestre de 2019, las ventas de coches de ocasión en España han alcanzado las 498.830 unidades, un 3,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos de la consultora MSI para la patronal de los concesionarios Faconauto. La popularidad de los llamados «coches jóvenes» sigue siendo unos de los factores determinantes a la hora de analizar las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión en España. Los vehículos de entre 0 y 5 años de antigüedad ven crecer sus transferencias un 29,8%. Con respecto a los coches seminuevos –de 0 a 3 años –, sus ventas se han incrementado un 8,6%. Por su parte, los automóviles de 3 a 5 años de antigüedad experimentan una fuerte subida del 15,7% respectivamente. Asimismo, los coches de ocasión de más de 10 años vieron crecen sus ventas un 1,9%.

A nadie se le escapa que la diferencia de precio entre un vehículo seminuevo en perfectas condiciones con otro similar pero recién salido de fábrica puede ser abismal. Es por ello que los concesionarios de vehículos de ocasión están ganando cada vez más popularidad en el sector automovilístico, siendo imprescindible, en estos casos, su labor de meticulosa selección y mantenimiento de todos los automóviles que pongan a la venta para que, así, el cliente mantenga todas las garantías y prestaciones originales de fábrica. Este es uno de los pilares con los que se ha puesto en marcha la Feria del vehículo de ocasión de Siero, cuya primera edición se desarrollará este fin de semana –mañana y el domingo– en el mercado de ganado de La Pola.

Organizada por Tenn Eventos, con el apoyo de Caja Rural de Asturias y el Ayuntamiento de Siero, han confirmado su presencia un total de 13 concesionarios del centro de la región. Se trata de Cyasa, Autosa, Adarsa, Lozauto, Leomotor, Asturdai, Artedo Motor, Oviedo Motor, GJ Motor, Toyota Asturhíbrido, Asturias Motor, Germotor y Lowcost Automóviles. Los visitantes, que tendrán entrada gratuita al recinto durante ambos días, podrán ver más de 400 modelos de coches de ocasión, Kilómetro 0 , usados, motos, autocaravanas, clásicos y de demostración o "demos" y, en el caso de "encapricharse" de alguno, volver a casa al volante del mismo.

Hoy por hoy, son numerosos los conductores deseosos de sacarse de encima el viejo modelo de coche que duerme en su garaje y adquirir otro sin que la operación altere su presupuesto familiar. Como gran parte del público general desconoce los detalles específicos de un automóvil, esta compra debe pasar siempre por manos de expertos que se encarguen no sólo de seleccionar los vehículos en perfecto estado y con sus prestaciones intactas, sino que trabajen también para ofrecerle al usuario un paquete de garantías, mantenimiento y transferencias, al igual que sucede en la compra de vehículos de fábrica. Fiarse de concesionarios de ocasión para este tipo de compras evitará, así, que el usuario no pague por un nuevo coche que, pese a mostrar una apariencia adecuada, no esté a la altura del servicio. Y es que adquir

ir un nuevo vehículo entre usuarios sin un grupo de expertos que actúen de intermediarios puede acabar en desastre. Es una realidad.

Por todo ello, no debe dejarse pasar la oportunidad de acudir este fin de semana al mercado de ganado de Pola de Siero. El horario de apertura del recinto será de 10.00 a 21.00 horas, de forma ininterrumpida, y aquellos que quieran aprovechar la jornada y comer allí podrán degustar las delicias culinarias y las bebidas que servirán en los tres foodtrucks que aparcarán en la zona. Para que los más pequeños de la familia también disfruten de la jornada, se colocarán hinchables. Poco más se puede pedir.