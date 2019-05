Javier Fernández: "Hablé el martes con él y cuando me enteré no me lo podía creer; son momentos muy duros"

Javier Fernández dice adiós a su amigo Alfredo Pérez Rubalcaba. El presidente del Principado viajó ayer a Madrid ante la noticia de que el estado de salud del exvicepresidente era grave. "Hablé el martes con él y cuando me enteré el miércoles no me lo podía creer", confiesa Fernández. Para él son momentos muy duros: "Ha sido muy impactante, un golpe seco".

"Tenía una capacidad política extraordinaria y un profundo sentido de Estado; una capacidad dialéctica excepcional", destaca Fernández de quien ha calificado como "uno de los políticos más influyentes desde la Transicion, y una persona muy próxima de la que ee tenido la suerte de ser su amigo".

El exvicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha fallecido este viernes, a los 67 años, a causa del ictus que sufrió este miércoles. Los socialistas asturianos han suspendido todos los actos de campaña ante la noticia.