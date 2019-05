En mayo nos activamos

El mes de mayo despuntan tres temas en belleza: los eventos (bodas, comuniones...), los tratamientos corporales por la proximidad del verano y las prescripciones solares.

Eventos

Los eventos son la excusa perfecta para una puesta a punto, ya sean los novios/as, madrina, padrino, o invitado/a sin más. Son frecuentes las consultas sobre tratamientos especiales para estos temas. Qué difícil... Quizá no debería pensarse en eso como tal. En mi opinión, un evento no determina qué necesita una piel. ¿Qué significa exactamente un "tratamiento de novia"? En este sector la personalización es clave. Los tratamientos dependen de lo que cada persona realmente necesita. No existe el "tratamiento estrella" que funcione igual para todo el mundo, cada persona tiene el suyo propio porque lo adapto a sus necesidades concretas.

Y no importa si uno va de cena o de boda, importa cubrir las necesidades estéticas de esa persona. Partiendo de esto tan fácil de comprender, poco más queda por aclarar.

Tratamientos corporales

Los tratamientos corporales cada vez tienen más éxito, el interés aumenta en la misma medida que aumenta el número de establecimientos de comida rápida, ¿alguien más por aquí que se haya percatado de esto? Así que no me extraña que la sociedad los demande más, pero esa no es la manera. No me cansaré de repetir que la estética corporal apoya para lucir un cuerpo más armónico, siempre y cuando sea el tercer paso en los cuidados de una persona. Primero van la alimentación y la actividad física. Y no sólo durante el tiempo que uno esté realizándose un determinado tratamiento corporal, no, así no. Se trata de instaurar buenos hábitos en la vida y mantenerlos. Por eso los tratamientos corporales también requieren mantenimiento, porque los cuerpos se estropean con el paso del tiempo, eso es así, y además, muchas veces nos encargamos de acelerar ese proceso. Una vez más, constancia como la clave del éxito. Así sí, merece la pena cuidar el cuerpo con tratamientos estéticos. ¿Se exige a un deporte un cambio físico corporal con 5 días de práctica y que además dure al menos unos años? ¿Se mantiene el resultado de una dieta si la haces un mes y luego vuelves a los malos hábitos?

Hay conceptos básicos que, aunque todos sabemos, muchas veces nos negamos a reconocer, pero para lograr un cuerpo sano y bonito es necesario tener presentes tres aspectos, y en este orden: alimentación saludable y adaptada a cada individuo y situación, actividad física incorporada a la vida y tratamientos estéticos corporales. Y la combinación de las tres es la fórmula más exitosa.

Me gustaría hacer un apunte sobre la cosmética corporal. Pobrecita mía, qué mala fama tiene. En mi opinión ocurre lo mismo que con la cosmética facial: que se le exige cosas que no va a poder cumplir, y ahí está el problema. Eliminar totalmente la celulitis, reducir la grasa... imposible. La primera no es posible, y la segunda requiere una cirugía. También uno se sentirá defraudado si pretende, usando cosmética por muy buena y bien adaptada que esté, lograr los resultados de un lifting quirúrgico. Por eso hay que tener las expectativas claras, porque lamentablemente en estética durante muchos años se ha prometido más de lo que se puede dar. La cosmética hidrata, nutre y mejora la elasticidad de la piel. Eso se ve, mejora el aspecto de la piel del rostro y también del cuerpo. Por eso puedo decir que se nota.

Cosmética solar

Y por último, la cosmética solar. Poco queda por añadir de la importancia de cuidar la piel al sol. Es cierto que en este tema hay mucha concienciación ya. Además, ahora los usuarios de cosmética solar vamos un paso más allá, porque queremos proteger la piel, pero además disfrutar haciéndolo. Para ello la oferta es tan amplia que el propio mercado complica la elección. Y ahí es donde entra la importancia del asesoramiento, con el que tanta guerra doy. Hay otras cosas que se pueden tener en cuenta, porque este asunto va mucho más allá de SPF. No sólo importa el fototipo cutáneo, los hábitos solares son cruciales a la hora de seleccionar un producto. Como también lo son las características de la piel, sobre todo si hablamos del rostro. Mención especial para las pieles intolerantes al sol, o las pieles con manchas, que pasan por su peor momento en primavera y verano.

