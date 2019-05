El Rector asume ahora que Mieres puede ser sede única del grado de Deportes

Las puertas para que el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte recale en Mieres se han abierto finalmente. Eso ha dejado entrever el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, que ayer participó en la carrera "Iron 5K", organizada por los alumnos de la Politécnica, entre otras cosas, para reclamar la nueva titulación para Barredo. Cuestionado sobre la posibilidad de que Deportes tenga una sede única y esta pueda ser Mieres, el responsable universitario aseguró que "aunque seguro va a ser una sede central del grado, también existen opciones de que Mieres sea ubicación única". "Aquí existen instalaciones que no están totalmente utilizadas y necesitamos estudiantes", agregó.

Al filo de las once menos cuarto llegaba el Rector ataviado con ropa deportiva para participar en la prueba, "como en todas las demás que se organizan desde la Universidad". "La aspiración de la gente es tener aquí el grado de Deportes; ver la implicación de la sociedad a mí me parece fabuloso", señalaba inicialmente, para agregar que "a nosotros nos toca hacer un buen programa y utilizar todos los recursos que tenemos". Vamos a intentar que todo el mundo lo apoye, incluso el Principado, que tiene que financiar esta titulación". "Hoy vine a correr y mi preocupación fundamental es acabar la carrera", bromeaba.

Cuestionado por la situación actual, indicó que para junio está previsto que esté preparado el programa del grado y "a partir de ahí veremos con los recursos que contamos para ponerlo en marcha". Y abundó en las opciones de Mieres. "Ya dije alguna vez que Mieres va a ser una ubicación central, aunque las aspiraciones de que el grado no se distribuya en varios campus es parte de la negociación". Sobre las posibilidades de que haya una única sede, García Granda reconoció que "existen opciones de que se implanten los estudios en una ubicación única". Y no quedó ahí: "Esa podría ser Mieres. Existen instalaciones que no están totalmente utilizadas y necesitamos estudiantes".

El alcalde, Aníbal Vázquez, también tenía dorsal, pero no se calzó las zapatillas: "Estoy muy mayor para estos trotes". Ya más serio, y tras escuchar las declaraciones que inmediatamente antes había hecho el Rector, el regidor se congratulaba: "Sería una gran noticia ser sede única". "Nosotros, toda la Corporación y diría que todo el concejo, seguimos diciendo que el grado de Deportes tiene que estar aquí completo y si se está trabajando en esa línea es una buena noticia", indicó Vázquez. Agregó que "sería para celebrarlo y hacer una fiesta". También quiso poner de manifiesto el Alcalde la implicación del alumnado en la defensa del campus de Barredo: "Esta carrera es un escaparate de las instalaciones y, además, demuestra la implicación de los alumnos con sus instalaciones, que conocen del día a día y que saben que no pueden seguir así, infrautilizadas".

También se mojó por la nueva titulación Asun Cámara, directora de la Politécnica. "Estamos apoyando el grado de Deporte en Mieres", dijo, para destacar que "uno de los mayores éxitos de esta carrera es que la han organizado los chavales. Está claro que el campus tiene vida".