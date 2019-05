El Partido Popular apuesta por reactivar la maltrecha economía asturiana creando empleo y bajando impuestos

El último año ha venido trufado por una sucesión de titulares periodísticos que muestran la mala situación demográfica, social y económica que vive la región tras más de 30 años de ineficaces gobiernos socialistas. Cuando alguien sensato y cabal lee esto le duele y, evidentemente al Partido Popular, encabezado por su candidata al Principado, Teresa Mallada, también. Y le duele mucho porque una asturiana de los pies a la cabeza sufre cuando su tierra vive una situación tan mala por la inoperancia de la larga lista de políticos socialistas que han detentado el poder en Asturias (De Silva, Rodríguez-Vigil, Trevín, Areces y Fernández). Pero el carácter combativo asturiano hace de Mallada una rebelde ante esta situación y ante el temor a que un nuevo socialista (Barbón) termine de rematar al Principado. Por eso ha decidido dar la batalla para ganar las elecciones y sacar a Asturias del marasmo socialista.



Para eso ha diseñado un programa completo y cargado de propuestas que ha hecho del empleo y la bajada de impuestos el eje necesario donde cimentar una recuperación de Asturias y de los asturianos porque Asturias es una de las mejores tierras para vivir y para trabajar, pero sigue padeciendo una importante brecha con respecto de España y Europa. El resultado de las erráticas políticas socialistas (sólo se necesitan unos datos, aunque hay cientos para mostrar) es que hoy trabajan en Asturias 40.000 personas menos que hace una década y tenemos 5.000 empresas menos o que en el primer trimestre de 2019 se han destruido en Asturias 2.320 empleos.

Ante esta situación, medidas drásticas y supresión de impuestos como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones o bajadas en los tramos del IRPF para que cada asturiano tenga más dinero en su bolsillo y fomentar así el ahorro y el consumo para generar más empleo.

Los asturianos queremos oportunidades, para que nuestros jóvenes no tengan que irse a buscar esas oportunidades a otros lugares de España o del mundo, para ello necesitamos que crezca la actividad económica, que se creen empresas, que mejoren los salarios, que las familias tengan más renta, que los hogares puedan consumir y ahorrar más, que su ahorro esté seguro y que los servicios públicos se presten con calidad. Necesitamos una economía fuerte y para eso tenemos que ser capaces de producir y competir en España y el resto del mundo.

Para conseguir esto, el PP ofrece tenacidad y trabajo, las que tiene teresa Mallada. Pero no sólo eso, también un programa y unas propuestas cabales y directas para revertir esta situación.

Lo primero una "gran reforma fiscal" al servicio de las personas y del empleo porque Asturias no puede seguir siendo la comunidad donde más impuestos se pagan en España. "Porque el sistema tributario asturiano debe servir para atraer empresas que inviertan y creen empleo en Asturias y no para expulsarlas, como se ha hecho hasta ahora", destaca Mallada en cada una de sus intervenciones. Y añade: "Asturias debe de ser competitiva fiscalmente. Ningún asturiano pagará más impuestos que otro español en una situación económica similar".

Para conseguir esto, la batería de medidas es espectacular. Teresa Mallada tiene previsto empezar por la supresión de varios impuestos como el de Patrimonio, mediante una bonificación del 100 por ciento; de forma gradual también se suprimirá el de Sucesiones mediante la bonificación del 99 por ciento para familiares de primer grado y una bonificación creciente para el resto de grupos hereditarios. Asimismo, el PP pretende suprimir el Impuesto de Donaciones y de forma parcial el Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos, mediante la reducción de tipos impositivos, la supresión en las transmisiones de empresas, negocios profesionales y explotaciones agrarias o ganaderas, en determinadas condiciones., y también en caso de formalización de préstamos hipotecarios. La cuestión no es sólo suprimir impuestos si no también ofrecer ventajas en la declaración anual del IRPF a través de la tarifa autonómica hasta garantizar el mejor tratamiento fiscal para los trabajadores y autónomos.

Porque bajar impuestos supone proteger, sobre todo, a las rentas medias y bajas con medidas muy concretas para que cada asturiano note en su bolsillo como las bajadas de impuestos son efectivas. Para eso se ampliará el tipo reducido del IRPF hasta los 20.200 euros y el tipo intermedio hasta los 35.200 euros y también reducir el tipo inferior del 10 a 9,5 por ciento.

Y si hablamos de protección hay diversos grupos que necesitan un especial cuidado por parte de la Administración porque son éstos los que mantienen la unidad territorial y crean empleo, algo tan necesario en nuestra región. Primero, el apoyo fiscal a la familia y a la conciliación con deducciones para beneficiarios de ayudas familiares, por cuidado de hijos menores, gastos en ayuda doméstica y de guardería y por nacimiento de hijos. En segundo lugar, el apoyo al autoempleo, el emprendimiento y al crecimiento empresarial.

La apuesta por el empleo es clara y una buena política de ayudas y bonificaciones fomentará que las empresas tomen la decisión de contratar y cuantos más asturianos haya trabajando, más recaudación habrá para pagar los servicios sociales básicos. Así, se implementarán deducciones para el fomento del autoempleo en los jóvenes y mujeres emprendedoras; también se ofrecerá un apoyo completo al crecimiento empresarial con deducciones por inversión en adquisición de acciones de empresas de nueva o reciente creación y para la constitución de sociedades o ampliaciones de capital en sociedades mercantiles.

En resumen, fomentar el empleo a través de la rebaja fiscal es un eje importante para que Asturias vuelva al lugar que le corresponde y que años baldíos de gobierno socialista han dado al traste con una enorme riqueza regional. Todo ello, aderezado por el empuje y el trabajo de los asturianos, deseosos de cambiar su futuro y ya conocedores de que ese futuro pasa por el Partido Popular y por hacer Presidenta del Principado a Teresa Mallada.