Las películas de terror que deberías ver, según Stephen King

Si hay un auténtico experto en el entretenimiento de terror, ese es Stephen King. El maestro de la ficción terrorífica, que ha vendido más de 350 millones de ejemplares en todo el mundo, es una de las voces autorizadas a la hora de seleccionar películas que ponen los pelos de punta, ya que varias de ellas se han inspirado en sus libros.

¿Quién no recuerda filmes como 'Carrie', o la angustiosa 'La milla verde'? Por no hablar de la inolvidable escena de Jack Nicholson con el hacha en 'El resplandor', cinta dirigida por Stanley Kubrick. Todas ellas están basadas en obras de Stephen King, la mayoría de cuyos libros han sido adaptados al cine y a la televisión.

Ahora, el autor de 'La Cúpula' ha hecho una lista de sus 22 películas de terror favoritas de todos los tiempos, entre las que se pueden encontrar clásicos, obras más desconocidas o adaptaciones de sus libros. Aquí destacamos algunas de ellas.

Las diabólicas (1955)

En esta película francesa, el director de un colegio francés convive con su esposa y con su amante, que, hartas de la situación, deciden asesinarlo y ocultar su cuerpo. Sin embargo, el cadáver desaparece y comienzan a ocurrir sucesos extraños.

La niebla (2007)

Basada en la novela homónima de King, narra la historia de un pueblo envuelto por una misteriosa niebla, en la que algo se dedica a atrapar y matar a todos los habitantes que encuentra.

El proyecto de la bruja de Blair (1999)

Grabada en formato de documental, con recursos limitados, cuenta la historia de tres cineastas que se introdujeron en un profundo bosque para grabar un documental sobre una leyenda conocida como la bruja de Blair, y que no volvieron a ser vistos con vida.

Carretera al infierno (1986)

Esta película muestra los peligros del autoestop. En ella, un joven llamado Jim recoge a un autoestopista en carretera, para a continuación descubrir que es un asesino. Jim echa de su coche al hombre, que comenzará entonces una cacería y un acoso constante al joven, incriminándolo en diferentes asesinatos que va cometiendo.

Duel (1971)

La primera obra a cargo de un joven Steven Spielberg, que comenzó a labrarse la fama a partir de este telefilm, que posteriormente fue estrenado en cines debido a su calidad. Un hombre adelanta en carretera a un camión cisterna, sin saber que su desquiciado conductor lo tomará como una ofensa personal y comenzará una letal persecución.

El pueblo de los malditos (1960)

Un suceso extraño lleva a que los habitantes de un pueblo caigan desmayados, y al despertar descubren que todas las mujeres están embarazadas. Cuando nacen los niños, los vecinos descubren con estupor que todos son albinos y tienen unos brillantes ojos azules, pero lo más preocupante es su conducta sobrenatural e inhumana.

El amanecer de los muertos (2004)

No podía faltar en esta lista una película sobre una invasión zombi. En esta historia, los habitantes de un pueblo se refugiarán en un centro comercial ante la aparición de los muertos vivientes. Un excelente remake del clásico de 'Dawn of the dead' de George A. Romero.

La noche del demonio (1957)

Un investigador de sectas que estaba investigando las actividades del dr. Karswell, fallece en un accidente misterioso. El encargado de investigar este fallecimiento será el psicólogo John Holden.

Los extraños (2008)

La historia retrata a una pareja que es secuestrada por tres misteriosos enmascarados, que irrumpen en la casa en la que planeaban pasar las vacaciones y cierran todas las salidas, desencadenando el horror en sus vidas.

The changeling (1980)

Todo un clásico del cine de terror, narra la historia de un profesor de música que, tras perder a su esposa y a su hija en un accidente, se traslada a otra ciudad a trabajar, en la que le ceden el uso de una propiedad como vivienda y lugar en el que desarrollar sus clases. En la antigua mansión se empezará a manifestar una presencia que llevará al profesor a investigar hechos sangrientos sucedidos allí muchos años atrás.

Además de estas 10 películas, las 12 que han completado la lista de Stephen King son 'La autopsia de Jane Doe', 'La cumbre escarlata', 'El padrastro', 'Deep blue sea', 'La bruja', 'The descent', 'Destino final', 'La última casa a la izquierda', 'El último escalón', 'Horizonte final', 'Carga maldita' y 'Las ruinas'.