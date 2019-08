Siete finales de película alternativos mejores que los originales

Al igual que un buen final es capaz de realzar una película, uno desacertado puede echar por tierra todo el metraje anterior. Es por eso que los finales que llegan a los cines suelen ser una de las muchas opciones con las que los directores planearon terminar su filme.

Muchas de las películas que conocemos a día de hoy podrían haber sido muy diferentes si los realizadores se hubiesen ceñido al guion original. Algunas de esas cintas habrían sido incluso mejores y alguna que otra saga habría terminado en la primera película.

Porque que esos finales alternativos se queden por el camino y muchas veces no vean la luz no significa que sean peores que las que llegan al gran público.

'Soy leyenda' (2007)

El final alternativo de 'Soy leyenda' fue mucho más aplaudido cuando vio la luz que el que se estrenó en cines, que fue tachado de religioso. En él Neville (Will Smith) no se sacrifica para acabar con los infectados y salvar a la humanidad, sino que ve algo de humanidad en los infectados y permite el macho alfa se lleve a su pareja tras curarla.

'Scott Pilgrim contra el mundo' (2010)

Durante el precipitado final de Edgar Wright vemos cómo Scott y Ramona terminan juntos tras muchas peleas. Pero eso no fue siempre así. En un principio se grabó un final en el que el protagonista decide volver con su primer amor, Knives, algo que no gustó mucho a los productores pero que habría sido un tremendo giro de guion. Y es que, ¿para qué pasarse toda la película luchando contra los malvados exnovios de Ramona si no es para terminar con ella?

'Jungla de Cristal III: La venganza' (1995)

El final alternativo de la tercera parte de la saga protagonizada por Bruce Willis es mucho más oscuro que el que se vio en los cines. De hecho, los guionistas lo descartaron porque una parte muy cruel y amenazadora de John McClane. En él, Simon (Jeremy Irons) consigue escapar y el personaje al que da vida Willis le persigue hasta algún lugar de Europa para vengarse de lo que ha hecho con él. En esta escena alternativa McClane le hacía pasar al villano por un juego macabro igual al que él tuvo que soportar.

'28 días después' (2002)

No es que el final que se estrenó en los cines fuera malo, sino que al ser una película de zombis repleta de escenas de alta tensión, esta última que se rodó originalmente iba más acorde con el resto de la película.

En este final Jim no sobrevive a la horda de zombis, si no que finalmente muere en el hospital y la película termina con la imagen de Selena y Hannah caminando por un solitario pasillo. Aunque terminaron por cambiarlo, este final sigue siendo el preferido por los guionistas.

'La huérfana' (2009)

El final alternativo de la película de Jaume Collet-Serra deja de lado el duelo en el hielo en el que Kate (Vera Farmiga) acaba con el personaje al que da vida Isabelle Fuhrman. En su lugar, en esta escena vemos como Leena vuelve a su habitación y se prepara para recibir a los policías vestida de nuevo como una niña pequeña.

'La tienda de los horrores' (1986)

Como no podía ser de otra manera, en el final original la planta carnívora terminaba devorando a Seymour y Audrey para después reproducirse por todo el planeta. Después de que los primeros test en audiencias se quejaran de esta escena, el final de la película fue reemplazado por otro en el que el creador de la planta y su amada derrotan a Audrey II y viven felices el resto de sus días.

'Acorralado' (1982)

Rambo, el icónico personaje de Sylvester Stallone, terminaba de una manera muy distinta en la película original. En el final alternativo del filme el bueno de John no se rendía ante Trautman, sino que en la comisaría le dice "Sé que tienes una pistola debajo de tu chaqueta. Tú me creaste, ahora tienes que matarme". Como el coronel no puede matar a su amigo, Rambo termina estirando el brazo y apretando él mismo el gatillo.

Aunque el final que se vio en los cines agradó más al público, este metraje original nos habría ahorrado una serie de secuelas (algunas de dudosa calidad) sobre un personaje convertido en icono belicista que en sus inicios fue creado para denunciar la psicosis de los soldados americanos que regresaban de Vietnam.