Masymas se une a "Too Good To Go" para luchar contra los desperdicios de alimentos

Cada año se desperdician más de 1.300 millones de toneladas de comida en el mundo, siendo éste un grave problema medioambiental que supone un 8% de las emisiones globales de CO2 en el mundo.

Masymas lleva cuatro meses con esta iniciativa y desde que empezaron han superado los 8.180 packs de comida salvada que equivalen a 20.450 kg de CO2 no emitido, lo que corresponde exactamente a 117.796 km de conducción en automóvil, equivalentes a 3 vueltas al mundo.

"Too Good To Go" es una aplicación móvil que a través de la tecnología le ha declarado la guerra a este despilfarro de comida. Presente en 11 países europeos con más de 10 millones de usuarios, esta app conecta a establecimientos con excedente diario de comida como restaurantes, supermercados, panaderías, fruterías€ con miles de usuarios que compran packs sorpresa con alimentos de calidad de última hora, evitando que comida en buen estado termine en la basura.

Desde ya, cada día se pueden salvar packs sorpresa de masymas supermercados con algunos productos frescos y de calidad. Para ello tan solo hay que descargarse la app de Too Good To Go, gratuita y disponible para IOS y Android. A continuación, solo hay que buscar el establecimiento en la app, salvar el número de packs deseado y pagar a través de la aplicación. Una vez hecho esto, ya solo queda ir a recoger el pack sorpresa al local en la hora establecida.

Este proyecto se enmarca dentro de la Responsabilidad Social Corporativa de la compañía enlazando con uno de sus pilares fundamentales, el de la sostenibilidad. "Con la App Too Good To Go haremos todo lo posible para evitar el desperdicio alimentario en nuestros supermercados, algo en lo que venimos trabajando hace tiempo con otras plataformas. Esta App lo convertirá en realidad" sostiene Sonia Rodríguez, directora de Gestión de masymas supermercados.