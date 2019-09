Inspiración indiana para comer y disfrutar en Oviedo

Crear un espacio donde acoger desde una comida familiar, disfrutar de unas tapas con amigos o tomar unas copas, con música en directo, tras salir del trabajo era el objetivo de los creadores de La Palmera del Indiano. Este meeting point que acaba de abrir sus puertas en la calle Cervantes, 13, quiere convertirse en un referente gastronómico y de ocio de Oviedo. Y para ello tiene todos los ingredientes: una decoración única, una propuesta culinaria con productos de primera y una atención personalizada que hará que quien lo visite quiera volver una y otra vez.



Nada más entrar en este espacio destaca su exquisita decoración inspirada en la tradición indiana. Cada rincón está pensado para que el cliente viaje en el tiempo y se sienta como esos asturianos que se iban a "hacer las Américas" entre finales del siglo XIX y principios del XX y al cabo del tiempo regresaban a sus tierras con grandes fortunas.



Como inspiración no han podido tener mejor referente. La Palmera del Indiano se ubica en el Hotel Barceló Oviedo Cervantes, el cual conserva su fachada de estilo colonial datada del año 1917, una auténtica joya a la que su interior debía rendir un claro homenaje.



"No olvidemos que la tradición indiana está muy ligada al Principado de Asturias por lo que queremos hacer un guiño a todos los asturianos que emigraron a América y prosperaron para luego volver a su tierra y contribuir al crecimiento de ella", explica Óscar Cao, director del Hotel Barceló Oviedo Cervantes, donde se ubica este espacio.

Fruto de su estancia americana y a su regreso, estos indianos fusionaron la cocina y los productos que procedían de América con los locales y crearon nuevos platos. Ahora La Palmera del Indiano los pone sobre la mesa de sus comensales tras. Aunque no es lo único que hace de este espacio un lugar diferente.Poder ofrecer propuestas adaptadas a los diferentes momentos del día y sus necesidades es una de las señas de identidad de La Palmera del Indiano gracias a su división por espacios. Por la mañana, la propuesta gourmet empieza en elcon desayunos acompañados de zumos recién exprimidos y tartas caseras o brunchs para esos días donde el tiempo permite aunar lo mejor del desayuno y la comida.A mediodía y para las cenas else convierte en el lugar central de este espacio. En él se pueden degustar de platos que mezclan esos sabores y texturas inspirados en la esencia indiana. También con platos vegetarianos y veganos y una cuidada carta de vinos pensada para completar la experiencia gastronómica. A su lado, elañade un toque de magia al lugar. Con luz natural y donde la decoración floral se vuelven protagonistas, esta terraza interior ofrece un oasis gastronómico en medio de la ciudad.Para las comidas y cenas más informales también encontramos un espacio. Es elque, además de ser el lugar perfecto para encuentros con amigos o compañeros de trabajo, dispone de una carta de singulares tapas que crean el. Propuestas de calidad como rabas del Cantábrico, quesos asturianos o las tapas especiales del día, sorprenden por su toque especial.Y para completar este viaje por la tradición indiana no podía faltar elcomo el espacio ideal para las sobremesas que se alargan y comenzar con las primeras copas de la noche. En él, destaca suque rinden homenaje a indianos reconocidos como Manuel Suárez y Suárez (indiano originario de Navia) o a las casonas de estilo colonial más famosas como La Quinta de Guadalupe de Colombres.Sin duda, todo un viaje a través de los sentidos para disfrutar de la esencia indiana en Oviedo. Para conocer más sobre este nuevo espacio de experiencias en Oviedo, visita su web www.lapalmeradelindiano.com y sigue sus perfiles de Facebook