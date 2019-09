Canteli pide ayuda a Barbón para lograr La Vega más barata o negociar un alquiler

Nuevo giro en el futuro de los terrenos de la fábrica de armas de La Vega. Tras las recientes polémicas sobre las distintas tasaciones que Defensa y Ayuntamiento habrían sopesado para una compra de los terrenos por parte de la ciudad, el Alcalde, Alfredo Canteli, propuso ayer otra vía y pidió ayuda al Principado para lograr su objetivo. La ciudad no estaría dispuesta, dijo el regidor ovetense, a pagar 44,5 millones y su objetivo es bajar el precio o lograr un alquiler, como, señaló, sucedió en un caso parecido en Coruña. Para conseguir ese objetivo, el presidente del Principado, Adrián Barbón, habría prometido ayer a Canteli negociar con la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, para desbloquear la situación.

El futuro de La Vega fue uno de los muchos asuntos locales que los dos dirigentes pusieron encima de la mesa, en su primera reunión, casi hora y media de entrevista de la que el Alcalde salió "satisfecho" y con la convicción de que los vientos son propicios para que de la legislatura del socialista ("somos amigos de verdad") y de su propio mandato nazca una colaboración fructífera para la capital y para la región: "Todo lo que haga Barbón por Asturias beneficia a Oviedo y todo lo que yo haga por Oviedo beneficia a Asturias", resumió el alcalde ovetense, que también llamó a superar los tiempos de "cerco a la ciudad" desde la administración regional. "Oviedo fue la eterna abandonada, tenemos que recuperar el tiempo perdido", concluyó.

El clima distendido y de entendimiento entre Canteli y Barbón se percibió desde el primer minuto, con bromas en los apretones de manos y fotos protocolarias. Así, Barbón preguntó al Alcalde, al ver que venía con un grueso dossier, si le había traído un regalo, y Canteli bromeó: "no, son billetes". Después Canteli hizo ver a Barbón que sus anteriores visitas a Presidencia habían tenido que ver con la dirección de Banesto en Asturias, y no con la del centro asturiano, y que en su larga carrera, tanto en el mundo de las finanzas como en el del club social, había conocido a todos los últimos dirigentes regionales.

Barbón no ofreció valoraciones tras su entrevista con Canteli, pero el Alcalde de Oviedo aseguró que Barbón ofreció colaboración y buenas intenciones para desbloquear los principales problemas que planean sobre el futuro inmediato de la ciudad. Así, más allá de la promesa de mediar en Madrid para desbloquear la situación de La Vega, los dos dirigentes hablaron del bulevar de Santullano, donde Canteli habría pedido ayuda para su idea de "semisoterrar" un tramo y salvar, al menos, 500 metros que permitan proteger San Julián de los Prados.

En el otro extremo de la ciudad, Canteli propuso a Barbón, en el Cristo, destinar el edificio de silicosis para servicios judiciales. Según el Alcalde, la judicatura apoya esta propuesta y serviría para empezar a "desbloquear la situación de antiguo Huca", que el regidor definió como "nido de ratas, de porquería y hasta de jabalíes". También en el Cristo, Canteli pidió rebajar más el nivel de protección de la plaza de toros con el objetivo de empezar las obras cuanto antes y que nadie ponga problemas. "Le pedimos eliminar la protección y lo vio posible, depende de su consejera y de su director general de patrimonio", aclaró Canteli.

Área metropolitana

Según el resumen del encuentro realizado por Canteli, no hubo ni siquiera roces en el apartado más espinoso, el del proyecto de área central metropolitana del que el Ayuntamiento de Oviedo se descolgó poco antes de las pasadas elecciones por el rechazo del PP y de Somos. Canteli explicó que Barbón prometió "mirar" todos los inconvenientes que Oviedo ve en el proyecto y confió en que "habrá solución a no muy largo plazo". Esa solución pasa, para el regidor ovetense, por modificar los cupos de representatividad que igualaban a los partidos sin tener en cuenta el número de concejales y por evitar que el Principado tenga la llave en todos los casos. "Eso hay que corregirlo", anunció Canteli, y "a lo mejor no es un área lo que necesitamos, sino un consorcio", aventuró. Por último, Canteli también arrancó del presidente regional el compromiso de apoyar diversas actuaciones en el entorno de los monumentos prerrománicos del Naranco, tanto de un desvío para la carretera, como para la protección de los edificios y la rehabilitación de algún equipamiento que pueda dar servicio a los visitantes.