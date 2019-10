A María Teresa Campos no le da el dinero para pagar el alquiler

A María Teresa Campos no le da el dinero para pagar el alquiler

Alejandro Sanz está más feliz que una perdiz con su nueva relación con Rachel Valdés. Así se ve a toda plana en "Hola", cuya portada va ilustrada esta semana en el quiosco rosa con una gran foto del cantante, la modelo y su hija Manuela abrazados. Son las primeras imágenes que se difunden de la pareja tras conocerse la ruptura de Sanz y Raquel Perera semanas atrás. La revista se centra también en el pequeño Archie, el hijo de los Duques de Sussex, protagonista en la visita de sus padres a Sudáfrica. Hay unanimidad: Archie es igualito a su padre. "Hola" anuncia un completo álbum fotográfico del viaje. Victoria y Cristina, las hijas gemelas de Julio Iglesias, se hacen mayores. Dentro de poco celebrarán su puesta de largo.

La Reina Letizia tiene tiempo a todo: controlar a sus niñas, ejercer de monarca y salir por ahí con sus amigas. De todo da cuenta la prensa. De lo último se ocupa "Semana", quien tiene fotografías de la última escapada de la reina con sus amigas al cine. Una va en portada y se puede ver al grupo riendo, tomando algo en una mesa. Puede que se avecine reconciliación en el clan Jurado-Flores. Olga, la mujer de Antonio David, el ex de Rociíto, dice que los hijos de ésta "están deseando" que su madre los llame. Cayetano Rivera se destapa y habla de la relación con Isabel Pantoja, la viuda de su padre y a la que él y su hermano Fran reprochan no darles toda la herencia. El torero asegura que la saluda solo por educación.

María Teresa Campos no pasa por buenos momentos económicos. Cuenta "Lecturas" que ha tenido que dejar la casa de alquiler al no poder pagarla mientras ha bajado el precio de su casa en venta para lograr dinero. En Tele 5 no acaba de encontrar acomodo, y es que ahora parece que manda Isabel Pantoja. Según la revista, la cantante es la reina de la cadena y en uno de sus enfados ha pedido la cabeza de Chabelita, su hija, quien también hace sus pinitos en la televisión y saca unos cuantos euros. Hugo Castejón acaba de ser expulsado de "GH Vip" y está de paseíllo por el quiosco rosa. En "Lecturas" cuentan su modo de vida: un piso de 36 metros en el centro de Madrid. De cumpleaños se ha ido Paz Padilla: el medio siglo lo celebró con una "loca fiesta".

Hugo Castejón no deja títere con cabeza en su entrevista en "Diez Minutos" tras ser expulsado de la casa de Guadalix. Todos sus excompañeros de "GH" son malos y perversos, pero el cantante y (al parecer) economista señala a unos en especial: "Sálvame" y Mila Ximénez. Isabel Pantoja ganará 3 millones con sus nuevos proyectos, aseguran en la revista, donde desvelan que Inés Sainz, Miss España en 1997, tiene cáncer. La modelo da una entrevista contando su estado y su determinación a vencer a la enfermedad. Eva González, también miss en su juventud, tiene problemas con Hacienda. Según "Diez Minutos" tiene que pagar más de 85.000 euros.