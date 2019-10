Danza en estado puro

Las tablas del teatro Jovellanos se volverán a llenar de magia con motivo de una nueva edición de Danza Xixón. La villa de Jovellanos será la capital asturiana de este arte gracias a una programación que ofrece espectáculos de enorme calidad que harán las delicias del público. Una apuesta por la cultura con mayúsculas durante el otoño que tendrá lugar los próximos días 11, 20 y 26 de octubre con "La Maldición de los hombres Malboro", "Sin baile no hay paraíso" y "Cuculand Souvenir". Las entradas se pueden adquirir en taquilla, desde la web www.teatrojovellanos.com y/o en la red TickExpress de Liberbank.

"La maldición de los hombres Malboro"

Abrirá esta edición de Danza Xixón "La Maldición de los hombres Malboro" el viernes 11 a las 20.30 horas. El precio de las entradas será de 15 euros. Se trata de un espectáculo muy premiado desde su puesta de largo y recomendado por la Red de Teatros Públicos. Ha sido muy aplaudido durante la temporada 2018 y, a lo largo de este año, ha continuado su senda triunfal. Se trata de una creación de Isabel Vázquez producida por Elena Casal. Para la crítica especializada es destacable la implicación de los bailarines, los cuales mantienen vivo el interés del espectador. Los bailarines andaluces Arturo Parrilla, Baldo Ruiz, David Barrera, David Novoa, Indalecio Seura y Javier Pérez componen el elenco de profesionales que hacen vibrar al público con este espectáculo.

"Sin baile no hay paraíso"

El domingo 20 de octubre será el turno de "Sin baile no hay paraíso", a partir de las 18.30 horas. El coste de la entrada será de 10 euros para público adulto y 5 euros para público infantil. A través de este espectáculo se lleva a cabo un repaso por la historia del baile y de la danza. Dirigido y protagonizado por Pere Faura, ha sido también recomendado por la RED y encaja con todas las edades. Mediante la utilización de cuatro coreografías icónicas de la historia de la danza y del propio creador, éste propone reencarnarse como un gesto simbólico de admiración y reconocimiento, pero también como un espectáculo de autocrítica humorística del mundo de este arte y sus referentes. Se trata de un collage coreográfico entre el claqué de "Singin in the Rain", la disco de "Saturday Night Fever", la danza contemporánea de "Rosas" y la danza clásica de "La Muerte del Cisne".

Nacido en Barcelona en 1980, Pere Faura se ha convertido gracias a su gran formación y talento en una figura del baile a nivel nacional que, espectáculos como este que presenta en el teatro Jovellanos, contribuye a agrandar.

"Cuculand Souvenir"

La edición 2019 de Danza Gijón se cerrará con la actuación el sábado 26 de "Cuculand Souvenir", a las 20.30 horas. Las entradas ya están a la venta a un precio de 15 euros. Se trata, según los críticos, de un espectáculo muy atractivo que recuerda al circo, pero sin salirse de los estándares que definen la danza contemporánea, y con mucho protagonismo para los juegos de luces y el vídeo. El coreógrafo, bailarín y director artístico Roberto Oliván es el alma de este espectáculo en el que se sube al escenario junto a Gregory Maqoma para llevar a cabo un viaje que pone en contacto dos personalidades muy fuertes y comprometidas con sus tradiciones y culturas. Para esta conjunción invitaron al compositor belga Laurent Delfoge a traer su universo personal de sonido en una pieza de danza que es física, emocional, arraigada, popular y contemporánea.