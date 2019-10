Sánchez reclama "un Gobierno estable" que pueda "apoyar a la industria asturiana"

"Necesitamos que nos eches una mano porque esto va a quedar como un solar".

José Enrique trabajador de Vesuvius, recibió con estas palabras y con su hijo en brazos a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, que abrió ayer la precampaña electoral en Asturias con un mitin en Oviedo. "Sí, os voy a echar una mano", fue el compromiso que adquirió el líder socialista ante una pequeña delegación del comité de empresa de la plantilla, amenazada de cierre en su factoría de Langreo. Una promesa que luego amplió a toda la industria asturiana. "Necesitamos votos para un Gobierno estable que pueda aprobar el Estatuto de la Industria Electrointensiva", reclamó Pedro Sánchez desde el escenario habilitado en el Corredoria Arena ante unos 1.800 asistentes, según cifras de la Federación Socialista Asturiana.

El mitin arrancó con una media hora de retraso después de que Jimena, Ainara y Marcos, tres hijos de empleados de la empresa del polígono de Riaño amenazada de cierre, entregasen a Sánchez una camiseta naranja con el lema "Todos somos Vesuvius. Cuenques en llucha". Un gesto con el que tuvieron mucho que ver el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el sindicato SOMA, cuyo secretario general, José Luis Alperi, siguió muy atento los discursos.

La intervención de Pedro Sánchez estuvo repleta de alusiones a Asturias como nunca antes en sus mítines de campaña para las generales en la región, en un discurso optimista. "Ya les ganamos y ahora les vamos a ganar más para que no nos puedan bloquear", respondió el secretario general del PSOE a un afiliado que dio por segura una nueva victoria en las urnas el 10N.

El Presidente en funciones empezó agradeciendo el trabajo de la ministra de Sanidad, Luisa Carcedo, y de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y destacó la labor de la ministra de Industria, Reyes Maroto, "en defensa de los derechos de los trabajadores de Asturias, como nos han pedido los que están aquí", en clara alusión a la plantilla de Vesuvius.

"Nosotros consideramos que España no termina en la bandera que a todos nos representa", reivindicó Pedro Sánchez, quien afirmó que la E de las siglas de su partido es también "la E de educación pública de calidad (...), la E de empleo digno (...) y la E de equilibrio social y territorial". El Presidente en funciones puso voz, de seguido, a compromisos con Asturias si saca adelante su investidura tras el 10N; "Aprobaremos el Estatuto de la Industria Electrointensiva; en los primeros meses de 2021 estará en pruebas la alta velocidad; pediremos el arancel medioambiental para en la Unión Europea para proteger a la industria de Asturias y en la financiación autonómica vamos a defender a aquellas tierras que como Asturias son conscientes de que tienen un importante desafío de la despoblación. Sin ninguna duda vamos a compartir ese reto demográfico con el Gobierno de Asturias, que lidera Adrián Barbón", proclamó Sánchez, que pidió "un esfuerzo más" ante la próxima cita electoral.

Ya en clave nacional, sobre el escenario que siga a la sentencia del "procés" catalán el Presidente en funciones se declaró "dispuesto a dialogar dentro de la ley", admitió el riesgo que supondrá el "Brexit" y prometió "una respuesta progresista al enfriamiento de la economía" ante el que no ha haber, señaló, "ni alarmismo ni catastrofismos, sino una respuesta justa que garantice el Estado del Bienestar".

El clímax del mitin llegó de la mano de Adrián Barbón, que puso en pie al Corredoria Arena cuando dijo que no tiene ningún problema en que la extrema derecha "me ponga al lado de un prófugo de la ley y de un terrorista", en alusión a los carteles colocados por la Plataforma contra la cooficialidad, "pero lo que no voy a consentir es que se atrevan a insultar a las 13 Rosas".

Adriana Lastra reprobó a Podemos porque "cada vez que tiene oportunidad vota con la derecha contra el PSOE" y animó a concentrar el voto progresista "porque en la derecha van a votar todos".

El exalcalde de Oviedo, Wenceslao López, dio su porqué de las nuevas elecciones desde la experiencia en carne propia: "Podemos es un mal compañero para gobernar".