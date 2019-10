Alimerka estrena supermercado en Nuevo Roces con 42 puestos de trabajo

Acercarse a aquellos vecinos que no cuentan con una superficie comercial cerca y hacerlo, además, apostando por las nuevas tendencias en el proceso de compra. Esto es lo que hace Alimerka con su recién inaugurado supermercado en Nuevo Roces, Gijón. Ubicada en el número 60 de la calle Benito Otero Martínez, la nueva tienda cuenta con 90 plazas de aparcamiento gratuito para los clientes y más de 1.400 m2 de superficie comercial. El supermercado, para el que se ha realizado una inversión aproximada de seis millones de euros, supone la creación de 42 puestos de trabajo.

Con esta apertura en la calle Benito Otero Martínez, Alimerka satisface la necesidad de un supermercado de proximidad en esta zona. Sus vecinos llevan años reclamando la apertura de una superficie comercial ya que carecían de ella, y se veían obligados a coger el coche para realizar cualquier compra de primera necesidad.

Click and Collect



Pero la cadena asturiana de supermercados no se queda ahí. En la búsqueda por ofrecer los mejores servicios para sus clientes, Alimerka aprovecha la nueva apertura en Nuevo Roces para poner en marcha la experiencia piloto "Click and Collect", que se adapta a los nuevos modos de compra de la sociedad. En concreto, con "Click and Collect" el cliente podrá realizar la compra, tanto a través de la nueva app o de la web, y recogerla en esta tienda. La gran ventaja del sistema "Click and Collect" que arranca Alimerka, son sus novedosas taquillas refrigeradas y congeladas de forma que garantizan la perfecta conservación de todo tipo de productos, ya sean secos, frescos o congelados. El pedido se podrá recoger en un plazo máximo de cuatro horas desde que se realiza la compra online y asimismo es un servicio gratuito.