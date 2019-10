La razón de que cada año se hable de los tratamientos de invierno puede llevarnos a pensar que sea una estrategia de marketing más. Es cierto que son varias las razones que hacen que algunos tratamientos de estética deban hacerse bajo unas condiciones climáticas concretas. Lo que quizá esta mal expresado es que sean tratamientos de invierno, y quizá deberíamos referirnos a ellos como tratamientos sin sol. Porque la razón principal es esa. Son tratamientos que han de hacerse en ausencia de sol. Pero imaginad una persona que esquíe mucho, habrá que buscar cuál es su momento ideal, así que esto depende del estilo de vida de cada uno. Da igual que sea enero si has pasado las navidades de vacaciones en la playa.



¿A qué tratamientos nos estamos refiriendo?

En general, hablamos de tratamientos que usen la luz para lograr los efectos deseados, y también de los tratamientos en los que la piel sufre un "daño", quedando desprotegida y, por tanto, más sensible y con riesgos frente al sol. En otoño e invierno, los índices de radiación son más bajos y, en consecuencia, los riesgos menores, por eso es buen momento. Las terapias con luz son ampliamente usadas en estética. Aquí incluyo La Luz Pulsada Intensa o IPL y los láseres, así como la terapia LED.

Dentro de estos tratamientos están incluidos también los peelings, que en sus diferentes versiones son un arma maravillosa para un cuidado efectivo de la piel. Y gracias a los avances en el sector, cada vez consiguen mayores resultados con el menor daño, y sin necesitar a penas tiempo de recuperación.

Tengo un consejo o truco para las personas que estén valorando someterse a un peeling, para que escojan el que mejor les vaya. Es muy fácil, y lo que no acabo de entender es por qué muchas veces lo hacemos tan complicado: acudir a un profesional y que lo valore. No hay más. Y no hay un mejor peeling en el mercado. Hay un peeling, en primera instancia más adecuado para cada solución buscada, pero aún así, esto también dependerá de la piel a la que se vaya a realizar. Todo eso hay que valorarlo y explicarlo, el consejo es el del profesional, pero la decisión la toma el paciente.

Es cierto que desde mi experiencia profesional puedo decir cuál es mi peeling preferido, pero no siempre será el indicado en cada caso. Existen, por ejemplo, peelings vegetales con resultados sorprendentes (y eso que lo vegetal, o natural, suele asociarse con "suave" o "no tan efectivo"). Una razón más para no dejarse llevar por lo que se oye, se comenta, se dice, me dijeron... Las curas vegetales de descamación eran y siguen siendo un tratamiento rápido y eficaz para revitalizar, regenerar la piel y combatir el envejecimiento prematuro. También tienen un efecto de reafirmación inmediata, y unifican el tono de la piel, mejorando pues las manchas. Tampoco debemos olvidar su efecto sobre las hiperqueratosis y pieles con impurezas. ¡Como para no gustarme!



¿Cuáles son sus objetivos?

Los objetivos de los tratamientos sin sol pueden ser diversos, pero sobre todo están encaminados a cuidar el envejecimiento y todo lo que este lleva consigo, por supuesto las manchas, cómo no hablar de ellas tras el verano, así como las lesiones vasculares y la retexturización de la piel. Las manchas son la consulta más frecuente en esta época del año, cada vez hay más personas que las sufren, y en una sociedad en la que queremos vernos la piel como si nos hubiéramos puesto un filtro, padecerlas suele llevarse muy mal. Por eso es tan importante prevenirlas o, una vez que aparecen, buscar la mejor solución para tratarlas.

Una mención especial merece el tema de la depilación, otro de los tratamientos que no se llevan bien con el sol. Pese a los grandes avances, efectividad sin riesgos y con sol, no es posible.

Los tratamientos sin sol tienen riesgos, exige personal con experiencia en la materia, equipos de calidad y, además revisados. Eso tiene un coste, no lo olvidemos. Seguro que os suena, como a mí, un refrán que siempre repetía mi abuela: "nadie da los duros a peseta". Yo, con mi piel y con mi cuerpo, no me la juego.

Y sea invierno o verano, lo importante de la belleza es que se haga con cabeza.

