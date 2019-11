El mejor gospel llega a Gijón

Pocos estilos musicales llaman tanto la atención del público como el gospel. La música religiosa estadounidense surgida en las iglesias protestantes y evangélicas afroamericanas durante el siglo XVIII cuenta con una legión de fans. El Teatro Jovellanos saciará las ganas de escuchar estos sonidos tan particulares y poderosos con tres conciertos de altura que tendrán lugar los próximos días 13, 14 y 15 de diciembre, de la mano de The Campbell Brothers, The Golden Gospel Years y The Mississippi Mass Choir. Las entradas pueden adquirirse ya en taquilla o desde la web www.teatrojovellanos.com.



The Campbell Brothers

The Campbell Brothers abrirán el espectáculo el viernes 13 de diciembre con "Sacred Steel", música de Gospel con guitarras de pedal y voces. Esta tradición procede de la House of God Keith Dominion Church, iglesia en la que esta música ha sido parte de las celebraciones durante sesenta años.

Chuck Campbell, guitarrista de esta especialidad, y su hermano Daric, son dos de los músicos más sobresalientes en este campo. Han dirigido la banda durante tres décadas y encabezan una sección de ritmo muy enérgica con Phil Campbell en la guitarra eléctrica y su hijo Carlton, en la batería. La emblemática y tradicional voz de Katie Jackson conduce al conjunto a unos niveles de expresión y energía que desafían cualquier descripción.

Las entradas para este espectáculo tienen un coste de 25 euros en butaca y entresuelo, y 20 euros en general.



The Golden Gate Quartet

Los componentes de The Golden Gate Quartet cantarán el sábado 14 a las 20.30 horas. Son leyenda dorada del Gospel desde los años 30 del siglo pasado, cuando en una barbería de las afueras de Norfolk, Virginia, A.C. Eddie Griffin, el dueño, decidió formar con tres amigos un cuarteto de gospel en el estilo jubilee. A sus espaldas este grupo tiene tras de sí destacadas historias. El mismísimo presidente de los EEUU Franklin D. Roosevelt, se quedó boquiabierto después de verlos cantar en el Café Society de Nueva York y los invitó a cantar a su investidura como presidente.

The Golden Gate Quartet está dirigido en la actualidad por el barítono Paul Brembly. Ochenta y cinco años después de su fundación siguen teniendo suficiente con cuatro voces de oro para emocionar como nadie. Las entradas en butaca y entresuelo valen 30 euros y, en general, 25.



The Mississippi Mass Choir

El domingo 15 de diciembre a las 20.30 horas será el turno de The Mississippi Mass Choir. Conjunto fundado en 1988 han ganado varios premios por sus contribuciones a la música Gospel y han realizado numerosas giras por Estados Unidos, Europa, Japón y América Latina.

Frank Williams, miembro de los legendarios Jackson Southernaires y ejecutivo de la división de música Gospel de Malaco Records, fue su fundador. El coro grabó su primer disco, The Mississippi Mass Choir Live, en 1988.

En 1992 recibieron el Premio Stellar al Mejor Coro del Año y Billboard distinguió a su disco God Gets the Glory como Mejor Disco Gospel del Año. Fueron premiados con el Grammy al Mejor Coro de Gospel en 1997. Desde el año 2000 están incluidos en el Mississippi Hall of Fame.

Las entradas para este espectáculo en butaca y entresuelo tienen un coste de 30 euros. Verlo en general vale 25 euros.

Más información en: http://www.teatrojovellanos.com/page/10241-los-grandes-del-gospel