Mitos y realidades sobre la exposición a la violencia de género en la infancia

La psicóloga y terapeuta Cristina Díez Fernández, autora del capítulo dedicado a los menores de la "Guía para la prevención y actuación ante la violencia de género en el ámbito educativo" editada por el Instituto Asturiano de la Mujer, que resulta necesario que la sociedad en general, y en especial las personas que trabajan con la finalidad de promover el desarrollo saludable en la infancia y adolescencia, "desenmascaremos los mitos relacionados con la exposición a la violencia de género ya que desvirtúan la gravedad del problema negándolo o minimizando el impacto. Algunos mitos, según la clasificación del psicólogo Raúl Lizana en 2012, son los siguientes:



1. Son pocos los niños y niñas que viven la violencia de género que sufren sus madres

El conocimiento real de la incidencia de este problema, se ve obstaculizado fundamentalmente por el oscurantismo que tradicionalmente acompaña al estudio de lo que ocurre en un ámbito considerado altamente privado, como es el contexto familiar, además de por los esfuerzos de la sociedad patriarcal para ocultar el sufrimiento de mujeres y menores. El "Estudio sobre la violencia contra niños del Secretario General de las Naciones Unidas", editado en 2006, estima que entre 133 y 275 millones de niños y niñas de todo el mundo sufren exposición cada año a este tipo de violencia. En España, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad señala que el 63,6% de los hijos menores presencian o escuchan los episodios de violencia. De estos, el 92,5% son menores de 18 años cuando suceden los hechos y el 64,2% sufren a su vez esa violencia. Y es que ser testigo de la violencia que están ejerciendo contra su propia madre ocasiona en los hijos un abuso psicológico contra ellos con unas consecuencias devastadoras y potencialmente graves para su ajuste psicosocial y personal. Además, el impacto de esta violencia que presencian o sufren no sólo es inmediato, sino que se prolonga en etapas posteriores y pueden llegar a persistir en la etapa adulta.

Podría decirse que la violencia de género tiene cuatro consecuencias terribles sobre niños y niñas, así como sobre adolescentes: condiciona el bienestar y el desarrollo del menor, causándole importantes daños, los convierte en instrumentos de dominio sobre sus madres, perpetúa entre generaciones los malos tratos y provoca grandes déficits en la calidad de su educación. En resumen, sienten un miedo que condiciona su conducta en muy distintas maneras en el futuro.

Asimismo, los resultados de diversas investigaciones muestran que la situación de estos niños y niñas se ve agravada porque normalmente sufren de forma concomitante otras formas de maltrato. Así, se estima el solapamiento de distintas tipologías de violencia en la familia entre el 30 % y el 60 % de los casos.



2. Aunque la madre sufra la violencia, sus hijos e hijas se mantienen al margen y, por lo tanto, no les perjudica

La violencia que viven estos niños y niñas impacta en todos los ámbitos de su vida, y en cualquier momento evolutivo. No son además meras personas que observan pasivamente si no que participan en múltiples ocasiones en los episodios de violencia con el riesgo de ser maltratadas directamente por el adulto. En un estudio realizado en la Universidad de Oviedo con adolescentes en exposición a violencia género y que además habían sufrido maltrato directo, se concluía que son muy conscientes de todas las situaciones de violencia y además esa información la adquieren mientras los episodios de violencia suceden y no porque otra persona se los narrase después de haber sucedido, o viesen indicios en el hogar posteriormente. Este conocimiento además va ligado a una alta participación de estos y estas en las situaciones de violencia, utilizando estrategias personales que no involucran a otras personas externas a los participantes directos de la violencia. Por otra parte, la involucración no es solamente durante el acto violento, pues la mayor parte de los y las adolescentes que sufren maltrato y exposición a violencia de género, expresan una alta preocupación por lo que sucede alrededor de esas situaciones como el consumo de alcohol y drogas por parte de sus padres y especialmente el estado anímico de su madre.



3. Cuando el episodio de violencia no es observado por los menores, no tiene por qué afectarles

Dicen que "ojos que no ven, corazón que no siente", pero no siempre es así. No visualizar la violencia no exime de su impacto. Creer que los menores no sienten el ambiente hostil en su casa, que no se dan cuenta de las expresiones de malestar, miedo e inseguridad de su madre o no se enteran de las ideas y valores de su padre, es otra de las formas de cerrar los ojos al dolor de la infancia. Sí que sienten, y mucho. Aunque en ocasiones no ven ocurrir el abuso, sí que pueden oírlo - gritos y sonidos de golpes- y también pueden sentir la tensión y el miedo.



4. Es mejor no ahondar en la herida de los niños y niñas que han sufrido por haber estado expuestos a la violencia de género y dejar que el paso del tiempo la cure

Muchas veces los y las profesionales no saben cómo actuar frente a este sufrimiento, aunque sepamos que es certero, pero esto no quiere decir que el sufrimiento de los niños y de las niñas cese por el hecho de que pase el tiempo sin que se les ayude a vivir en un contexto que les aporte buenos tratos, seguridad y se repare el daño sufrido atendiendo a sus necesidades.

Cada niño, niña y adolescente responde de manera diferente al abuso y al trauma. Algunos son más fuertes y otros más sensibles, y el éxito que tengan a la hora de recuperarse depende de varios factores, entre ellos tener un buen sistema de apoyo o buenas relaciones con adultos de confianza, una alta autoestima y amistades saludables. Aunque algunos probablemente nunca olviden lo que vieron o experimentaron durante el maltrato a sus madres, pueden aprender maneras saludables de lidiar con sus emociones y recuerdos cuando maduren. Cuanto antes reciban ayuda, mayores serán las probabilidades de volverse un adulto mental y físicamente sano.