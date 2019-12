La depresión de Jorge Javier

Jorge Javier Vázquez no levanta cabeza, y eso que no le faltan fama, dinero, legión de amigos y familia alrededor. En la portada de "Lecturas", en la que posa junto a uno de sus famosos perros, cuenta que se está medicando contra la depresión. Es la primera entrevista que concede tras operarse a consecuencia del ictus que sufrió el año pasado. El presentador de "Sálvame" reconoce que ha pasado una temporada muy dura. Algo gacha está también Rocío Carrasco Mohedano, Rociíto. La hija de Rocío Jurado "no sale de casa", asegura la revista. Y es que los líos familiares con sus hijos, su exmarido, la mujer de éste... no son plato de buen gusto. Y todo con la Navidad a la vuelta de la esquina.

Con todo, nunca llovió que no escampara, dice el refrán. Lo saben muy bien Jesulín de Ubrique y María José Campanario. La pareja remonta el vuelo tras un par de años no muy buenos para ella, aquejada de una fibromialgia que la ha postrado en la cama, le ha comido la moral... Ahora ambos vuelven al candelero y lo hacen a través de la portada de "Hola" por todo lo alto: con una entrevista en "Ambiciones", finca en la que posan abrazados, vestidos al estilo otoñal, con la casona al fondo y rodeados de los ocres, marrones y verdes del campo. "Nunca nadie ha creído en nuestra relación, quizá esto nos ha hecho ser más fuertes", dicen.

Se intuye tormenta en casa de Eva González y Cayetano Rivera. "Hola" anuncia en portada un reportaje: "Así están las cosas". Al lado, la foto de ambos camino de Sevilla al inicio del puente festivo de la Inmaculada. "El torero acudió solo a una boda", explican en la revista. A buen entendedor, pocas palabras bastan: la modelo debe de tener un enfado morrocotudo (es famoso su mal genio) a cuenta de las fotos de Cayetano en Londres con una chica. Más ganas de fiesta y Navidad se supone que tiene Belén Rueda, a quien la revista ha descubierto con su novio: "Ilusionada junto a un joven piloto". Eugenio Osborne, hija de Bertín, y su hermana Ana Cristina ponen el toque navideño a la portada de la revista posando junto a una mesa en la que enseñan su menú festivo.

"Semana" aporta luz a la complicada relación de Eva y Cayetano: se fueron a Sevilla y ella, luego, sola a París. Lo cuenta en portada, junto a una foto de ambos al coger el AVE. Estela Grande y Diego Matamoros posan juntos para la publicación: "Nuestro matrimonio está por encima de todo". Y Antonio David sigue liando la madeja y atacando a su ex, aunque ahora el tiro se dirige al marido de ésta, Fidel Albiac.

En "Diez Minutos" se decantan por el matrimonio Rivera con una foto juntos en el tren y otra de ella, más grande, de rostro, en la que luce su estupenda sonrisa. Eva se fue sola a París a un concierto, destacan. Allí pudo haberse cruzado con Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche: la simpática pareja se escapó a la capital francesa y pasearon "muy románticos" y abrigados. Bien pertrechados ante el frío estuvieron en Baqueira Paula Echevarría y Miguel Torres, a los que fotografían deslizándose en trineo por la nieve "como dos adolescentes". Y vuelve Raphael, un clásico de la Navidad en España, que concede a "Diez Minutos" una entrevista: "Yo soy el mismo dentro y fuera del escenario".