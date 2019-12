Los roles que adoptan los hijos y las hijas ante el agresor y la víctima

La violencia de género también impacta en los roles que adopta cada persona del sistema familiar, por lo que analizarlos es importante ya que puede ayudar a entender cómo los hijos y las hijas están viviendo las situaciones de violencia en el hogar. En la evaluación de las consecuencias de la exposición a la violencia, es importante observar cómo estos niños y niñas dentro de la misma familia pueden entender y actuar de modos muy diferentes ante la situación de violencia.

Además, esta evaluación también puede ayudar a los profesionales a entender cómo se sienten una vez que el abuso ha finalizado. Por otra parte, es necesario señalar que los roles que conforman la identidad en la infancia, a menudo prosiguen en la edad adulta. Es frecuente, por ejemplo, que los hijos e hijas adopten el papel de pseudo-adultos y que entre sus funciones esté la de cuidar a sus cuidadores, observándose posteriormente dificultades para adaptarse cuando se espera que asuma el papel de niños y niñas de nuevo. Otro rol que pueden adoptar es el de aliado/a del abusador, rol que puede continuar asumiendo como maltratador en otros contextos o cuando la persona que maltrataba a su madre esté ausente. En el intento de finalizar la violencia, algunos hijos e hijas adoptan también un papel de árbitro involucrándose así de forma activa en los episodios de maltrato.

Expertos como Eisikovits, Winstok y Enosh (1998) conceptualizan en dos dimensiones la postura de las niñas y niños ante la violencia de género: por un lado, la oscilación entre admisión y negación de la violencia y, por otro, el ir de la lealtad de uno a otro progenitor/a.

A partir de estas dos dimensiones, se extraen cuatro formas de afrontar la violencia que pueden darse de forma combinada:

Viven con un secreto: niegan la existencia de la violencia, como si ésta no sucediera. Conflicto de lealtades: aceptan la violencia, pero no quieren posicionarse frente a sus progenitores. Miedo y terror: al ser totalmente conscientes de la violencia se identifican Asumen el modelo violento: son conscientes de la violencia, pero se identifican con el que la causa, como una forma de protegerse ante la posibilidad de que el padre extienda la violencia directa hacia sus hijos y/o hijas.



Entre los procesos emocionales que se producen en estos posicionamientos en las niñas y niños, se da el intento de recopilar la información para poder determinar qué ocurrió, quién lo hizo y hacia quién. Es así, como pueden sentir la presión de tener que dar apoyo a alguna de las partes y, en consecuencia, sufrir la desaprobación por uno de los progenitores, viviendo dicha situación como un rechazo que puede traducirse en pérdida de cariño, afecto y en ocasiones, hasta abandono emocional.

Otro proceso que se da es el intento de buscar explicaciones a lo ocurrido y justificaciones a dicho fenómeno. En muchas ocasiones, se basan en el sentido común para ajustar su explicación a lo que ha pasado, pueden asignar responsabilidades a causas o sujetos específicos, pueden atribuirse la culpa a sí mismos o a uno de los padres en base a los argumentos que escuchan en las discusiones de éstos.

En base a las posturas que pueden adoptar los niños y niñas, los procesos que median en su respuesta, y los recursos personales que posean hacen que los niños y niñas puedan asumir diferentes roles que posteriormente guiarán las líneas de intervención de los psicólogos:

-Cuidador/a: La niña o el niño asume responsabilidades y rutinas de cuidado hacia el resto de los componentes de la unidad familiar, ayuda a preservar la protección de sus hermanas y hermanos pequeños e intenta crear un clima de armonía familiar dentro del caos de la violencia de género con el estrés que supone para un menor que aún no tiene recursos personales desarrollados. Es por ello, que estas niñas y niños presentan dificultades para poder asumir comportamientos y actitudes propios de su edad; como el juego, la integración con sus iguales en la comunidad, realizar tareas placenteras, etc.

- Confidente de la madre: el niño y/o la niña está al tanto de los sentimientos, preocupaciones y de los planes de la madre. Tras ser testigo de los incidentes abusivos, sus recuerdos pueden servir como una verificación de la realidad para la madre, si el abusador, posteriormente minimiza o miente acerca de los eventos violentos. Además, el menor conoce exactamente los procedimientos en las áreas socio-económica (solicitud de ayudas), jurídica (procedimientos con la abogada). En este rol, el niño o la niña está absolutamente inmerso en la realidad de la madre asumiendo conceptos, responsabilidades que no le corresponden.

-Confidente del agresor: el menor probablemente es tratado mejor por el maltratador, el cual le suele trasladar justificaciones del abuso contra la madre. Puede ser recompensado/a con privilegios o ausencia de maltrato directo por el hecho de apoyar al abusador.

- Asistente del agresor: supone ser elegido o elegida por el agresor para que maltrate a su madre agrediéndola física o emocionalmente, diciéndole cosas humillantes. Suelen ser los hijos y/o hijas pequeñas a quienes se les invita a actuar violentamente contra la madre como si se tratase de un juego. Con gran probabilidad, interiorizará ese modelo de relación que repetirá en un futuro en otras relaciones.

- Excesivamente perfecto: intenta prevenir la violencia haciendo las cosas correctamente, de manera que sea excelente estudiante en el colegio, teniendo un buen ajuste y redes sociales, no demandando necesidades sino gestionando sus propios problemas sin compartirlos. Al no poder compartir sus problemas, tiene un alto grado de exigencia y se muestra muy impaciente consigo mismo/a y sus hermanas y/o hermanos. Esto le conlleva un alto grado de culpa porque no ha conseguido evitar los episodios de violencia y, a su vez, se genera un nivel de exigencia aún más elevado para conseguirlo la siguiente vez.

- Árbitro: el menor asume un papel de mediador/a interviniendo entre los adultos como una tentativa de mantener la paz en el hogar.

- Chivo expiatorio: el menor se ve como el culpable de los conflictos familiares entre sus padres, es así, como su comportamiento puede ser utilizado para justificar la violencia, de manera que la persona menor hará de puente con el agresor. Entre la consecuencia más destacada que sufre, está la del aislamiento por el resto de familiares, además del sentimiento de culpabilidad cuando se produzca la ruptura de la relación de la familia.