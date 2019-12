Clínicas Farma: Sentirse bien, el mejor regalo de cara a la Navidad

La Navidad llama a la puerta. Durante estas fiestas, donde predominan las comidas y cenas con familiares y amigos, uno de los eventos estrella es la cena y posterior fiesta de Nochevieja, momento perfecto para lucir un cuerpo diez. Una conocida clínica de belleza con sede en Oviedo y en Gijón ofrece durante estas fechas importantes ofertas para sus clientes y una promoción de altura anticipando la llegada de Papá Noel y de los Reyes Magos. Se han propuesto que sus modernos y eficaces tratamientos a la vanguardia en todos los campos estén al alcance de todos. Por ello, y hasta el 5 de enero, se devolverá el 100 por ciento de lo comprado en un cheque regalo a canjear entre el 7 de enero y el 31 de marzo. El dinero ya no es una excusa para ir a la última.

En esta conocida y prestigiosa clínica médico-estética son especialistas en depilación, tratamientos faciales, corporales y en eliminación de tatuajes. La unión de los mejores equipos del mundo con un equipo humano de altísima cualificación, la formación constante y la asistencia continua a cursos y congresos nacionales e internacionales de medicina estética, así como el desarrollo constante de nuevos protocolos de trabajo propios, hace que en este lugar se puedan ofrecer los mejores y más eficaces tratamientos estéticos y médico-estéticos. Al no ser una franquicia, el personal tiene un trato muy cercano y personalizado con las personas que aquí acuden.

Con la llegada del invierno es el momento ideal para mimar como se merece el cutis y realizar tratamientos antiedad. En este campo la gran novedad es Nanopore y Láser Lift. Disponen también en este moderno centro de Reaction, un tratamiento con resultados a la vista en solo una sesión y con efecto antiarrugas, lifting y flash inmediatos. Se trata de una técnica ideal para lucir radiante en las próximas fiestas.

La depilación con láser es una de las grandes especialidades de esta clínica. Para ello emplean el láser Vectus, reconocido como el mejor sistema de depilación. Este equipo está únicamente disponible en las mejores clínicas. Aporta menor número de sesiones totales y mucho más rápidas, ya que es más eficaz que cualquier otro. Tiene, a su vez, menos riesgo de quemadura, ya que analiza automáticamente la piel y ajusta la potencia a la mayor eficacia con la mayor seguridad.

Borrar un tatuaje incómodo para empezar bien el año



Un tatuaje ya no es algo que esté en nuestro cuerpo de por vida pese a que el dibujo pase de moda, o nos hayamos arrepentido de haberlo hecho. En esta clínica tienen el único láser de picosegundos del norte de España que permite eliminar tatuajes de todos los colores en la mitad de sesiones. La revolucionaria técnica ha puesto patas arriba el sector. La seguridad en el proceso es máxima.

La fama ganada con esta técnica hace que pacientes de otras comunidades autónomas acudan aquí a dejar la piel limpia. Hoy en día quitarse un tatuaje ya no es una excusa para borrar un nombre o una palabra que ya no significa nada, o para no poder presentarse a una oposición para lograr una plaza en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, donde no se permite llevar tatuajes.

Otros servicios ideales para regalar en estas fiestas navideñas son los tratamientos para exfoliar e hidratar la piel, tanto la facial como la corporal, con los mejores productos spa y en unas instalaciones de primera. Estos tratamientos incluyen peeling corporal, envoltura, limpieza facial de spa, mascarilla e hidratación y masaje para empezar 2020 con renovadas energías.