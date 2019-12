Participa en la gran recogida de alimentos de guppy

Luchar contra el hambre y la malnutrición en el Principado de Asturias. Ese el objetivo que, año tras año, se propone la Fundación Banco de Alimentos de Asturias con su campaña navideña de recogida de alimentos. Una iniciativa que no necesita de grandes gestos ni de presupuestos plagados de ceros, pero que requiere del compromiso y de la buena voluntad de los asturianos.

Empresas como guppy, pionera en ofrecer el servicio de car sharing en Asturias, se ha querido sumar a esta acción y aportar su granito de arena, devolviendo a la sociedad parte de lo que ha recibido de ella en estos meses que lleva funcionando en la región.

Solidaridad en Navidad

El trabajo de los bancos de alimentos no se detiene a lo largo del año, pero con la llegada de estas fechas especiales, su función resulta imprescindible.

Aprovechando el talante altruista que con la cercanía de la Navidad empieza a aflorar entre los ciudadanos, la Fundación Banco de Alimentos de Asturias pone en marcha grandes acciones que pretenden mejorar la vida de los más desfavorecidos.

La recogida de alimentos navideña es una de ellas y está pensada para que las personas que lo necesitan puedan disfrutar de una comida digna, especialmente durante estas fechas.

Pero ¿podrán llegar a tiempo? Para lograrlo, este año cuentan con el apoyo de una empresa que, desde el principio, se ha mostrado preocupada por los intereses de nuestra sociedad y del entorno que le rodea.

¿Cómo colaborar en la recogida de alimentos?

guppy, la primera empresa de car sharing en Asturias, ha decidido poner a disposición de los asturianos su flota de vehículos 100% eléctricos para que donar resulte aún más sencillo.

Así es como este año, para colaborar con la Fundación Banco de Alimentos cómodamente, solo hay que dejar los alimentos envasados no perecederos dentro de las cajas que encontraremos para tal fin en el maletero de los coches guppy.

No es necesario que alquilemos uno de los vehículos: podremos abrir el coche y cerrar el viaje sin necesidad de hacer un recorrido. El equipo de guppy es el encargado de llevar los productos donados al banco de alimentos, donde se clasificarán y prepararán para su distribución. Así mismo, se ha habilitado una página web donde se puede ver día a día los kilos de alimentos recaudados por este medio y donde se ofrece mayor detalle de esta iniciativa.

¿Qué se puede donar al banco de alimentos?

Alimentos envasados no perecederos que no hayan superado la fecha de caducidad o consumo preferente. Algunas ideas: legumbres en bote, conservas al natural, cereales sin procesar como arroz o avena, pasta, aceite de oliva, tomate en conserva al natural, frutos secos, frutas enlatadas en jugo (no en almíbar), etc. Opciones saludables que serán bien recibidas por los bancos de alimentos y que servirán para que muchas familias asturianas puedan disfrutar de estas fiestas de manera saludable.

Si tú también quieres dar ejemplo, colabora con guppy en la campaña de recogida de alimentos del 18 de diciembre al 4 enero.