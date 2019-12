Diferentes tipos de daño como consecuencia de la exposición a la violencia de género

Según recoge la "Guía para la prevención y actuación ante la violencia de género en el ámbito educativo", editada por el Instituto Asturiano de la Mujer del Principado de Asturias, el impacto de la exposición a la violencia de género en la infancia y en la adolescencia se manifiesta principalmente en cinco aspectos: dificultades que se hacen patentes mediante conductas internalizadas y externalizadas resultado de vivir en contextos de violencia de género, alteraciones en las vinculaciones de apego, disfunciones en los procesos de socialización y aprendizaje, trastornos del desarrollo y alteraciones en los procesos resilientes. Todos ellos tienen graves consecuencias que, en mayor o menor medida, acompañan a estos menores durante gran parte de su vida, o incluso en su totalidad.



1. Dificultades que se manifiestan mediante conductas internalizadas y externalizadas resultado de vivir en contextos de violencia de género

Los efectos de la violencia de género que más comúnmente presentan los hijos e hijas de las víctimas se manifiestan a través de problemas emocionales y a través de conductas externas. Las clasificaciones pueden variar en función de cada persona, puesto que no existe un único patrón para los niños, las niñas y adolescentes expuestos a la violencia de género. Además, los efectos de la violencia pueden expresarse en varios ámbitos de su vida o estar interrelacionados de diversas formas más complejas y manifestarse de diversas formas según el momento evolutivo. La clasificación podría ser:

- Lactantes y primera infancia (0 - 4 años).

Diversas investigaciones ponen de manifiesto que el embarazo es un periodo de gran riesgo para sufrir violencia doméstica. Además, el 52% de las mujeres que han sido maltratadas durante el embarazo también lo son durante los primeros meses tras el parto. La exposición a violencia de género durante el embarazo y la primera infancia está asociada de modo significativo a problemas de salud tanto para las madres como para sus bebés, incremento de niveles perjudiciales de cortisol relacionándose con sufrir riesgo de aborto y partos prematuros. Otras consecuencias son: niños y niñas con bajo peso al nacer; problemas El respiratorios; hospitalización neonatal; mayores probabilidades de desarrollar trauma infantil; dificultades en la regulación fisiológica; representaciones negativas de las madres de sus infantes y de ellas mismas como madres; problemas relacionados con la alimentación; y dificultades en la regulación emocional y conductual, así como dificultades para el establecimiento de vínculos de apego seguros y para la regulación del sueño.

- Niños y niñas de edad escolar (5 - 12 años)

Debido a sus crecientes habilidades cognitivas, los niños y niñas de esta edad pueden empezar a interpretar los conflictos familiares y la violencia y tratar de dar sentido a sus circunstancias familiares participando en el desarrollo de una conciencia emocional más sofisticada de sí mismos y los demás, en particular, de cómo el abuso está afectando a sus madres. A menudo quedan atrapados en una situación paradójica ya que la familia se muestra como fuente de seguridad y por otro lado no saben cuándo va a ocurrir el siguiente episodio de violencia. En esta etapa de desarrollo todavía mantienen un pensamiento caracterizado por el egocentrismo y pueden culparse a sí mismos por el abuso que sus madres están sufriendo. A su vez, en esta edad se puede iniciar un proceso de identificación con la víctima o con el agresor tratando por ejemplo de racionalizar el comportamiento de su padre, que lo justifican por el consumo de alcohol, por el estrés, o por la mala conducta del infante o la de su madre, lo que ayuda a hacer frente a la idea de que su padre es malo o imperfecto de alguna manera. Otros indicadores del impacto de la exposición a la violencia de género en esta etapa evolutiva son: problemas psicosomáticos como dolores de cabeza, dolores de estómago y el asma, así como el insomnio, pesadillas, sonambulismo y enuresis; alteraciones del pensamiento; poca motivación en clase; déficit de atención e hiperactividad (a menudos son diagnosticados de TDHA sin haber valorado si están siendo expuestos a violencia de género o recibiendo un maltrato directo); conducta oposicionista y desafiante así como problemas de conducta y agresividad hacia iguales; y sensación de aislamiento, dificultad para encontrar apoyos debido a los sentimientos de vergüenza y culpa

- Pre-adolescentes y adolescentes (13 - 18 años)

En la etapa de la pre-adolescencia los sentimientos de frustración y desamparo se pueden traducir en violencia o comportamiento antisociales. En otros casos pueden adoptar posiciones prematuramente adultas de protección a sus madres, hermanos y hermanas (hasta los 10-12 años), pero a medida que crecen puede aumentar el desapego, embotamiento y bloqueo. Por otra parte, en esta etapa el impacto de la violencia doméstica puede extenderse más allá de los límites de la familia, con dificultades para formar relaciones íntimas sanas con sus amistades debido a los modelos que experimentaron en casa

En la etapa adolescente el desarrollo intelectual es mayor, pero éste no va a la par del desarrollo de los conocimientos y experiencias que presentan los chicos y las chicas. Aunque las personas adolescentes tienen más recursos para hacer frente a la exposición a la violencia de género ejercida sobre sus madres por sus parejas al contar con una mayor autonomía, algunas opciones positivas pueden ser buscar ayuda en un familiar, en amistades, en los servicios de protección etc., pero también se ponen en marcha otras opciones que pueden suponerles un riesgo añadido, como el fugarse de casa, el consumo de drogas, involucrarse en pandillas de riesgo, absentismo escolar, etc. y que las dificultades vayan más allá del sistema familiar. Además, es una época en la que de por sí se abordan temáticas propias del ámbito de la personalidad, como es la identidad personal, rol sexual, competencia personal, planteamiento de futuro, de intereses y valores, por lo que la vivencia del maltrato a su madre puede suponer un punto importante de desequilibrio en su desarrollo integral. Este momento evolutivo puede, además, marcar un punto de transición durante el cual pueden expresarse nuevos problemas o magnificar los ya existentes.

Asimismo, es importante conocer que la exposición a la violencia en el hogar puede ser el mejor predictor de la conducta abusiva del varón adolescente y un predictor significativo de experiencias masculinas y femeninas de victimización en las relaciones íntimas. La exposición de los niños y de las niñas en la infancia a la violencia de género es un factor de riesgo relacionado con la involucración en relaciones de pareja en la adolescencia caracterizadas también ese tipo de violencia. Los principales indicadores de daño debido a la exposición a la violencia de género en esta etapa de la adolescencia son problemas emocionales y conductuales; conductas de riesgo (consumo de drogas, fugas del domicilio, establecimiento de relaciones dañinas); dificultades para la concentración y conductas de hiperactivación; problemas de aprendizaje y bajo rendimiento escolar; absentismo escolar; falta de respeto a las mujeres, creencias estereotipadas sobre la superioridad masculina y el papel dominante del hombre sobre las mujeres; y ser víctimas de violencia de género por sus parejas.



2. Alteraciones en los vínculos de apego

El impacto de la exposición a la violencia de género provoca a menudo una de las consecuencias más graves en los niños y en las niñas: la capacidad de establecer vinculaciones sanas consigo mismo y con los demás.

Los niños y niñas expuestos a los contextos de violencia de género desarrollan modelos de apego disfuncionales, inseguros, ya sean del tipo evitativo, ansioso ambivalente o resistente, o bien apegos desorganizados/desorientados.

- Apego evitativo (A). Emergen en la medida que el padre o la pareja de la madre tiene la costumbre de gritarle y/o golpearla, y este adulto atemoriza a los niños y niñas, e incluso los maltrata físicamente. Así, estos acaban aprendiendo a evitar el contacto y la relación con los demás es una forma de protegerse del dolor y el estrés provocado por esas situaciones.

- Apego ansioso ambivalente o resistente (C). Tipo de vinculación característico de los contextos familiares caracterizados por la negligencia, las carencias afectivas y el temor a perder o ser abandonados por las figuras de apego. Los contextos de violencia de género propician a menudo que la madre esté parcial o totalmente imposibilitada para asegurar los cuidados a sus hijos e hijas, debido a la amenaza permanente en que se encuentra. El hombre de la pareja maltrata a su mujer, anulando en parte sus recursos maternales y, además, su mentalidad machista le hace creer que no es tarea de hombres cuidar y atender a sus hijos. Por lo tanto, estos hijos e hijas aumentarán sus conductas de cercanía de manera ansiosa, y a la vez, manifestarán ambivalencia frente a su(s) figura(s) de apego.

- Apego desorganizado (D). Es el más grave y está relacionado con la exposición desde el nacimiento de algunos niños y niñas a la violencia de género. Además, con el hecho de haber sido expuestos al mismo tiempo a diferentes tipos de malos tratos, entre ellos los abusos sexuales.



3. Alteraciones en los procesos de socialización y aprendizaje

Los procesos de socialización, a través de los cuales se constituye la identidad y se facilita el aprendizaje de los roles, en los casos de exposición a esta violencia, pueden caracterizarse por una incorporación progresiva y acrítica de los comportamientos y creencias del hombre agresor. Si los hijos e hijas no encuentran modelos alternativos debido, entre otras causas, a la ley del silencio y el aislamiento impuestos por el agresor, existe una gran posibilidad de que la violencia de género y/o el maltrato a hijos e hijas se reproduzcan en la siguiente generación.



4. Trastornos del desarrollo

Los contextos violentos y de malos tratos, debido al estrés y las carencias que producen, provocan alteraciones importantes en el desarrollo físico (cerebro y del sistema nervioso central) y emocional. Por ello es importante poner en marcha cuanto antes intervenciones de apoyo para minimizar el impacto y estimular los recursos resilientes en estos niños y niñas.



5. Alteraciones de los procesos resilientes

Cuando la persona que agrede obliga a menudo a los miembros de su familia a vivir aislados del entorno social, no es posible que las niñas y niños se beneficien del aporte de una red de contactos sociales sana. También se exime a estas personas expuestas de poder dar sentido a los comportamientos violentos y abusivos impidiendo el desarrollo de la resiliencia. Por lo tanto, uno de los ejes del trabajo terapéutico de reparación provocado por la exposición a los contextos de violencia de género es ofrecer y ofrecerse a los niños y niñas como tutores de resiliencia, que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas.