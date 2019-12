"Sigo haciendo lo que hice siempre en mi centro, con mayor capital para mejorarlo, y estoy feliz por ello"

"No se jubila. Ni tampoco va a cambiar nada en el centro bucodental que Javier González Tuñón lleva tantos años dirigiendo. A pesar de que han entrado recientemente a formar parte del Grupo Vivanta, y hay mucha gente reticente a las grandes empresas, González Tuñón, consejero de honor del Colegio de Dentistas de España, no ha notado ninguna inquietud entre sus pacientes, aunque insiste en no ser alarmistas "Tenemos un altísimo nivel en atención bucodental en Asturias, y los lamentables e indeseables casos que hemos vivido no deben de servir para alarmar, si no para aprender. Debe aprender tanto la administración para evitar nuevos casos, como los pacientes para elegir una buena clínica". En su opinión, "hay que buscar calidad, profesionalidad y honestidad.

–¿Cómo se elige una buena clínica dental hoy en día?

–Igual que antes: conociendo a quien está al frente de ella. En aquellas con grandes profesionales a los que se les deja funcionar con autonomía tal y como venían haciendo, las marcas no merman la calidad con la llegada de los nuevos grupos de inversión. Incluso la pueden incrementar. Hay que buscar calidad, profesionalidad y honestidad.

–Y de eso sabe usted bastante, ya que recientemente entró a formar parte de una de las grandes multinacionales del sector, el grupo Vivanta...

–Nada ha cambiado. El problema no es que haya cadenas, si no como se gestionan esas cadenas. El capital busca sectores como el sanitario para crecer. Lo que hay es que velar para que las clínicas en las que invierten esos grupos mantengan el alto nivel de exigencia y de funcionamiento, y no que se intente sacar más dinero a costa del usuario. En mi caso particular, tengo que reconocer que el funcionamiento de mi centro es exactamente igual, con el mismo equipo profesional, los mismos estándares de calidad, y todo se hace exactamente como antes, porque eso es lo que interesa: que todo siga funcionando de la misma manera. En contrapartida, yo obtengo tranquilidad, asegurando que mi clínica me sobreviva, y contando con mayores posibilidades de mejora al tener un respaldo de capital que me permite invertir aún más en tecnología, lo que redunda en beneficio del paciente. El problema es que, si queremos sacar un poco de ventaja económica a corto plazo, a largo plazo será un desastre.

–Ha de reconocer que se ha pensado en que sonaba a retirada por su parte

–Ha habido cierta inquietud en pacientes de toda la vida, que al escuchar la noticia pensaban en que me iba a jubilar. Pero ha pasado. La gente ve que esto sigue igual y que no ha habido cambios. Sigo al frente del centro en la actualidad, y seguiré, si Dios quiere, trabajando muchos años en esta profesión. Los profesionales de la medicina tenemos una vida laboral de evolución larga. No necesariamente tenemos que tener 68 años y seguir con el lomo doblado: se puede aprovechar la experiencia de una persona que lleva 40 años ejerciendo la profesión, ejerciendo la medicina y puesto al día siempre, para asesorar a un equipo multidisciplinar de alta calidad para que siga trabajando.

–"Equipo" es una de sus palabras favoritas...

–Lo es porque me ha costado mucho conseguirlo. Y estoy muy orgulloso de cada persona que está en él. Son piezas únicas, con las que se consiguen esos éxitos en tratamientos, pioneros, del Centro González Tuñón. Por eso soy el primer interesado en que el centro me sobreviva, y siga funcionando ese equipo con ese trabajo de excelencia que nos imponemos cada día.

–El Consejo General de Dentistas de España (CGDE) le nombró recientemente consejero de honor en el transcurso de la gala anual de la Odontología y Estomatología que se celebró en Madrid. ¿Qué ha supuesto este nombramiento?

–Esta distinción me fue otorgada en reconocimiento a los servicios prestados al frente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias, del que fui presidente entre 2011 y este 2019. Fueron ocho años intensos e interesantes. Poder formar parte de una organización colegia como el CODES, y aportar mi granito de arena, con mi experiencia y mi forma de entender la profesión ha sido algo muy enriquecedor, y agradezco la oportunidad que se me dio por parte de mis colegas. Fomentar la salud bucodental, intentar acercar a las personas los tratamientos, luchar contra el intrusismo, insistir ante las administraciones de la importancia de nuestro trabajo y de lo sólido de nuestras reivindicaciones, y alzar la voz por la ampliación de las coberturas en materia de salud dental por parte de la Seguridad Social, fueron mis constantes al frente del Colegio. Estoy orgulloso e, insisto, agradecido por la oportunidad.

–¿Cómo ve la odontología del futuro?

–Desde mi centro la veo con mayor tranquilidad. Me explico. A parte de formarnos e invertir, los odontólogos somos autónomos que tenemos una empresa tras nosotros que hay que gestionar día a día con todo lo que ello implica. Mi gran paso fue, siendo muy joven, dar el salto de una clínica de 50 metros cuadrados a otra de más de 200 en pleno centro de la ciudad. Ese fue un momento crítico que tuve que superar con muchos desvelos y muchas horas de trabajo tanto en clínica como en el despacho. Hoy en día, con más de 1.000 metros cuadrados, el respaldo de un fondo de inversión tan importante, que tanto confía y valora nuestro trabajo, no puede darme más que tranquilidad en un momento que con casi cuarenta años de profesión, se van notando. Saber que mi proyecto puede seguir adelante, que mi equipo y yo mismo nos podemos centrar más en los avances médicos y tecnológicos, y que mis pacientes pueden seguir teniendo aquí los mejores tratamientos y la mejor atención, me hacen afrontar el futuro con tranquilidad y con gran seguridad. Porque lo importante no es que haya o no haya vendido. Lo importante es que sigo haciendo lo que hacía antes, con un capital para respaldarlo. Y estoy feliz por ello.