La doble exposición a la violencia de los niños y niñas, un trauma para toda la vida

La violencia contra niños, niñas y mujeres es una de las violaciones de derechos humanos más frecuentes en todo el mundo, también en Europa. Y es en el hogar, marco de las relaciones familiares, donde más frecuentemente y oculta a los ojos de la sociedad, se infringe este tipo de violencia, tanto física como psicológica. Así lo avalan las investigaciones llevadas a cabo por la ONU y por el Consejo de Europa: los niños y niñas en cuyo hogar se viven situaciones de violencia de género, son víctimas de violencia, ya que sufren de manera directa las consecuencias, no sólo físicas y emocionales que se detallan a continuación, sino también las derivadas de haber vivido y formado su personalidad en un ámbito de desigualdad de poder y sometimiento de la madre a la conducta violenta de un hombre, lo que potencialmente les convierte en elementos de la cadena de reproducción de este maltrato.

La violencia en el hogar es una de las peores formas de violencia que sufren los niños y las niñas y las consecuencias que ésta tiene sobre su desarrollo son muy graves. Se calcula que anualmente entre 100 y 200 millones de niños y niñas presencian violencia entre sus progenitores/cuidadores de manera frecuente, normalmente peleas entre sus padres o entre la madre y su pareja, pudiendo sufrir daño psicológico y emocional por presenciar violencia contra otro miembro de la familia. Una amplia gama de estudios muestra que presenciar esta violencia durante un largo período de tiempo puede afectar gravemente el bienestar, el desarrollo personal y las interacciones sociales del niño o niña durante toda la vida. (Informe sobre violencia contra los niños y las niñas, del experto independiente Paulo Sérgio Pinheiro, Naciones Unidas, 2006).

Según este experto de Naciones Unidas, las consecuencias de la violencia contra los niños y niñas incluyen tanto el impacto personal inmediato como el daño en las etapas posteriores de la infancia, la adolescencia y la vida adulta: "La violencia que experimenta en el contexto del hogar y la familia puede tener consecuencias para su salud y desarrollo que duran toda la vida. Pueden perder la confianza en otros seres humanos que es esencial para el desarrollo normal. Aprender a confiar desde la infancia a través de los lazos familiares es una parte esencial de la niñez; y está estrechamente relacionado con la capacidad de amor y empatía y con el desarrollo de relaciones futuras. A un nivel más amplio, la violencia puede atrofiar el potencial de desarrollo personal y representar altos costos para la sociedad en su conjunto".

Diversas investigaciones han concluido que los niños y niñas que son víctimas directas de maltrato, ya sea físico, emocional, negligencia o abuso sexual; y que también están expuestos a la violencia de género presentan mayores problemas, tanto de conductas desadaptativas de tipo externalizado (agresividad, hiperactividad, etc.) como internalizadas (tristeza, inhibición, etc.), comparados con aquellos.

Los expertos consideran que es necesario analizar de forma holística el impacto de la violencia de género en el niño o la niña teniendo en cuenta el efecto acumulativo de las diversas formas de violencia y las potenciales interacciones entre ellas. Según las diferentes áreas pueden encontrarse varios indicadores del impacto de la exposición a la citada violencia.

1. Área somática: problemas físicos al nacer, problemas debido a las posibles agresiones recibidas en la involucración en los episodios violentos. consecuencias de conductas de riesgo (consumo de drogas, etc.), autolesiones, alteraciones en la alimentación o incluso muerte.

2. Área emocional: dificultad en la expresión y manejo de emociones, llanto, tristeza, baja autoestima, aislamiento, miedos no específicos, "presentimientos" de que algo malo va a ocurrir, miedo a la muerte, miedo a perder a la madre o al padre, pesadillas, inhibición del proceso de autonomía y manifestaciones de conductas regresivas como miedo a dormir solo/a). También cambios repentinos de humor, ansiedad, sensación de desprotección y vivencia del mundo como algo amenazante, negación de la situación violenta o restar importancia a la situación vivida, así como síntomas de estrés postraumático y alteraciones en los vínculos de apego, posicionamientos inadecuados con las figuras parentales y sentimientos de culpa (ser el responsable de los conflictos entre sus padres o de lo ocurrido o de no haber hecho algo para evitar la violencia, etc.).

3. Área conductual: hiperactividad. inhibición del juego, adopción de modelos violentos en las relaciones (transgeneracionalidad), conductas de riesgo (consumo de drogas, fuga del domicilio, establecimiento de relaciones dañinas, etc.).

4. Área cognitiva: distorsión del pensamiento acerca de sí mismo y de los demás, problemas de aprendizaje, dificultades en la concentración y atención, dificultades para tener sensación de control vital, disminución del rendimiento escolar, retraso en el desarrollo del lenguaje, así como tendencia a justificar y adoptar roles de género estereotipados.

5. Área social: disminución del aprendizaje de la conducta prosocial, problemas de socialización, aislamiento, inseguridad, agresividad, reducción de competencias sociales, aprendizaje de roles de género basados en la violencia y la victimización, así como dificultades de integración en el ámbito escolar

A pesar de los consistentes resultados sobre que los niños y las niñas expuestos a la violencia de género tienen mayores riesgos de desarrollar problemas de distinta índole, lo cierto es que también muchos de ellos tienen un desarrollo normalizado pese a ser testigos de violencia. Así en los últimos años la investigación se dirige especialmente a analizar aquellas condiciones que minimizan el impacto de la exposición a la violencia de género.

El estilo de apego seguro (aquel en el que los niños y niñas sienten que su figura de referencia está disponible y es incondicional y que además sabe interpretar las señales de necesidad de los y las menores y satisfacerlas con éxito), así como los estilos de crianza caracterizados por mayor afecto y comunicación, promoción de la autonomía, humor y menor control psicológico, están asociados a mayores habilidades adaptativas en los hijos e hijas expuestos a la violencia de género, según concluyeron expertos como Diez, Fontanil, Alonso y Ezama en 2017.