Gijón abre el telón a lo grande

Comenzar el año paladeando una buena obra de teatro es, sin duda alguna, un plan más que recomendable. En Gijón el gran trabajo que lleva a cabo Divertia trae el Teatro Jovellanos un espectáculo de primerísimo nivel para comenzar 2020 a lo grande. La obra "La Ternura" tomará las tablas de este lugar el próximo jueves 2 de enero a las 20.30 horas. Dirigida por Alfredo Sanzol el montaje se llevó con total justicia el prestigioso premio Max 2019 al mejor espectáculo teatral. Las entradas para este espectáculo ya están a la venta a través de la página web www.teatrojovellanos.com y en taquilla. El precio de las mismas es de 20 euros en butaca, 18 euros en entresuelo y 15 en general.

Alfredo Sanzol, inspirado en el universo de las comedias de Shakespeare, dirige con maestría "La Ternura", una comedia de leñadores y princesas en la que intenta trasladar la imposibilidad de protegernos del daño que produce el amor, porque si queremos amar nos tenemos que arriesgar a sufrir. Estrenado el 27 de abril en el escenario de la Sala José Luis Alonso de Teatro de la Abadía (Madrid), una vez más el director se rodea de su equipo de con?anza, no solo en el reparto (Paco Déniz, Elena González, Natalia Hernández, Juan Antonio Lumbreras, Carlos Serrano y Eva Trancón) sino en la escenografía y vestuario, a cargo de Alejandro Andújar, la iluminación de Pedro Yagüe y la música de Fernando Velázquez.

"La Ternura" cuenta la historia de una reina algo maga y sus dos hijas princesas que viajan en la Armada Invencible obligadas por Felipe II a casarse en matrimonios de conveniencia con nobles ingleses una vez que se lograse con éxito la invasión de Inglaterra. La Reina Esmeralda odia a los hombres porque siempre han condicionado su vida y le han quitado la libertad, así que no está dispuesta a que sus hijas tengan el mismo destino que ella. Cuando la Armada pasa cerca de una isla que La Reina considera desierta crea una tempestad que hunde el barco en el que viajan. Su plan es quedarse a vivir en esa isla con sus hijas para no volver a ver un hombre en su vida. El problema es que eligen una isla en la que desde hace veinte años viven un leñador con sus dos hijos que huyeron allí para no volver a ver una mujer en su vida. En cuanto la reina y las dos princesas descubren que no están solas se visten de hombres para protegerse. Y aquí comienzan las aventuras, los líos, los enamoramientos, y las confusiones.

"Quiero que La Ternura sea una comedia romántica con islas desiertas, naufragios monumentales, reyes frágiles, y reinas soñadoras, leñadores miedosos y pastoras tempestuosas, seres mágicos, situaciones imposibles, amores posibles, cambios de identidad, pasiones desatadas, odios irracionales, deseos incendiarios, giros sorprendentes, fantasmas borrachos, apariciones, desapariciones, encuentros, desencuentros y un deseo que une a todos: el deseo de encontrar la ternura como sea, donde sea, con quien sea", destaca Sanzol.

Para el creador de la premiada función que ha llenado todos los teatros donde se ha representado, tampoco los padres pueden proteger a los hijos del sufrimiento de la vida porque eso pone en peligro la vivencia de una existencia plena. Bautizó al espectáculo como "La Ternura" puesto que "habla de la fuerza y de la valentía para amar. La ternura es la manera en la que el amor se expresa. Sin ternura el amor no se ve. La ternura son las caricias, la escucha, los pequeños gestos, las sonrisas, los besos, la espera, el respeto, la delicadeza. Una sociedad sin ternura es una sociedad en guerra", sostiene.