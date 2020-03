ADF Administración de Fincas resuelve las dudas planteadas como consecuencia de la crisis del coronavirus

La alerta sanitaria y el estado de alarma decretado por el Gobierno de España para frenar la pandemia del coronavirus mantiene en vilo a todo el país. Muchas son las dudas que estos días están surgiendo en relación a la excepcionalidad de las medidas decretadas destinadas a mantener a la población confinada en sus viviendas. Desde ADF ADMÓN DE FINCAS, especialistas en la Gestión y la Administración de Fincas (Comunidades de Propietarios de Viviendas, Garajes, Urbanizaciones, etc.) contestan a varias preguntas importantes sobre las normas a seguir dentro de las comunidades de vecinos.

ADF ADMÓN DE FINCAS se trata de una compañía de amplio prestigio cuya función y responsabilidad está dirigida a velar por el buen funcionamiento de la Comunidad en todos sus aspectos, además de solucionar los aspectos técnicos y administrativos propios del edifico ofreciendo un trato directo y permanente y dirigiendo todos sus esfuerzos para satisfacer las necesidades de los comuneros que desean una administración profesional, seria y transparente de su Comunidad. Estos días, además, ofrecen servicios especiales a sus clientes destinados a hacer más llevadera esta situación tanto a niños como a personas mayores.

Ubicados en la calle Jersey City 24 3ºD 33.012 de Oviedo, su teléfono de contacto es el 984.281.471. Su web es www.grupoADF.es y el correo electrónico para poder contactar con ellos es info@grupoadf.es.

Roberto Rodríguez Rivera, administrador colegiado del despacho, responde a varias cuestiones de interés.

-¿Qué tipo de servicios ofrecen estos días a vuestros clientes?

-ADF mantiene todos los servicios con las particularidades impuestas por la situación actual y que pasan por tener que posponer reuniones o no poder atender de forma personal en la oficina. El resto de servicios como, por ejemplo, la resolución de incidencias, averías, apertura de siniestros, negociación de contratos, facturación o contabilidad, siguen prestándose en toda su amplitud, si bien queremos resaltar dos servicios que hemos incorporado mientras dure la situación de alarma establecida y para nuestros comuneros destinados a LOS PEQUES y también A LOS MAYORES.

-Explique los servicios especiales para pequeños y mayores.

-En todo lo relacionado con los más pequeños de la casa y la continuidad de los trabajos del cole y su desarrollo formativo, en ADF queremos colaborar con aquellos propietarios y/o vecinos que cuyos hijos, para dar cumplimiento con las tareas que les asignan desde el cole, pudieran necesitar imprimir algún documento y no puedan hacerlo. Desde ADF ponemos a su disposición, y SIN COSTE ALGUNO, la impresión de todos esos documentos. Por ello, si usted se encuentra en esta situación o conoce de algún vecino de la comunidad con esas necesidades, pueden enviarnos el documento o documentos que necesita imprimir a la dirección de correo electrónico

info@grupoadf.es y se lo llevaremos al buzón de su domicilio en aquellas comunidades próximas a la oficina de Oviedo. Se estudiará viabilidad y alternativas para otras áreas.

En relación a los mayores desde ADF queremos colaborar con aquellos propietarios y/o vecinos que, por su avanzada edad o movilidad reducida pudieran necesitar de nuestra ayuda en forma de, por ejemplo, ir al supermercado o a la farmacia. Por ello, si usted se encuentra en esta situación o conoce de algún vecino con esas necesidades, pueden llamarnos y buscaremos una solución para ello.

-¿Qué tipo de consultas son las más frecuentes estos días?

-Las consultas que estamos recibiendo son en parte las que se vienen demandando con anterioridad dentro de la dinámica propia del funcionamiento de la comunidad: incidencias tipo averías, siniestros, consultas administrativas, etc€ si bien ahora con el actual estado de alarma decretado por el Gobierno de España son muchos los propietarios que nos formulan consultas relacionadas con el uso de determinados elementos comunes como, por ejemplo, el gimnasio o pistas de pádel, así como otras aspectos relacionados con el confinamiento, limpieza de zonas comunes, obras pendientes, derramas aprobadas o juntas de propietarios entre otras cuestiones.

-¿Qué normas básicas se deben seguir en las comunidades para cumplir con el estado de alerta tanto en lo relacionado con entrar o salir de las mismas o lo que se debe hacer en su interior?

-Por supuesto las establecidas por las Autoridades Sanitarias y el Gobierno de España. Hacemos especial hincapié en las que guardan mayor relación con las comunidades y uso de elementos comunes que a través del Colegio de Administradores y otros Organismos Oficiales recibimos. En todo lo relacionado con entrar o salir de las viviendas es preciso usar siempre guantes, preferentemente de látex, nitrilo o vinilo y mascarillas si se dispusiera (cuando salga de su vivienda). Usar lo mínimo tiradores, pomos, barandillas, etc. En caso de tener que usarse, preferiblemente con la mano no dominante y no apoyarse en paramentos verticales.

La atención de las incidencias solo puede ser telefónica o por medios telemáticos, nunca presencial.

-¿Y en el interior de las viviendas?

-En el interior de las viviendas hay que descalzarse al entrar de la calle dejando el calzado junto a la puerta de entrada (siempre en la zona privativa). Es preciso también limpiar bien las extremidades de las mascotas después de sacarles a dar un paseo y ventilar generosamente las estancias de las viviendas entre media y una hora al día, cerrando, en su caso, los radiadores. Desinfección de todos los útiles de limpieza y protección, con solución de agua (98%) y lejía 2%) y en lo relacionado con la manipulación de alimentos usar guantes de látex, nitrilo o vinilo.

En muy importante el lavado frecuente de manos y aplicación de geles alcohólicos, siempre al menos, después de las salidas al exterior, antes de manipular alimentos, antes y después de usar útiles de limpieza y antes de acostarse.

-¿Qué comportamiento se debe llevar a cabo en las zonas comunes?

-Dentro de edificio hay que mantener también la distancia de seguridad (mínimo un metro). No detenerse en los espacios o zonas comunes, ni formar grupos con otros vecinos o con los empleados.

Usar el ascensor lo imprescindible y utilizar la escalera ayudará a no perder la forma. Si se usa el ascensor no más de un usuario por proximidad. El botón de destino de debe emplear con el dedo protegido.

Está prohibido el uso de zonas comunes tales como jardines, parques infantiles, bancos, zonas de recreo, así como los recintos o espacios cerrados destinados a reuniones de la comunidad.

Al realizar las tareas de limpieza y mantenimiento todo el personal al servicio del edificio, empleados, limpiadores, vigilantes, personal de mantenimiento, debe observar las medidas de protección necesarias (lavado de manos frecuente, uso de guantes, mascarillas€) en especial en las zonas más sensibles (pomos de las puertas, botoneras de los ascensores, porteros automáticos, pasamanos, etc.).

Todas las reuniones de las comunidades deben aplazarse.

Si se pide comida a domicilio, al manipular billetes y monedas lavar las manos antes del pago y posteriormente de manera inmediata. El mejor antiséptico es el agua con jabón, recomendable en áreas domésticas.

Debe haber también tranquilidad en relación a los asuntos pendientes pues debido a esta situación todos los trámites administrativos y procesales están paralizados.

-¿Qué consejos ofrece para hacer más llevadero el confinamiento en las viviendas?

-En lo relacionado con el confinamiento establecido es recomendable seguir una serie de consejos y prácticas que, sin lugar a duda, nos ayudarán a sobrellevar la situación y a cumplir con el mismo. Lo esencial en este sentido pasa por mantener la calma, seguir las recomendaciones sanitarias, establecer un plan diario de actividades, no dejar los hábitos saludables, mantener el contacto vía telefónica, redes sociales o videoconferencia con familiares y amigos, mantenerse informado de lo que ocurre pero no "infoxicado", informar de manera responsable a los niños (hijos, hermanos, sobrinos...) de una manera adaptada a su edad e intentar siempre ser positivo y tratar de canalizar las muchas horas de confinamiento hacia algo altruista y creativo.