Gracias por mantener la economía regional sobre ruedas

El COVID-19 ha arrasado. No sólo se ha cobrado miles de vidas, sino que también ha provocado un parón en la vida diaria que ha obligado a muchas empresas a solicitar ERTEs y ha mandado a numerosas personas al paro. No sólo no ha parado su actividad, sino que la ha incrementado, siempre con el objetivo de garantizar todos los suministros requeridos. Un esfuerzo de un buen número de empresarios y trabajadores que LA NUEVA ESPAÑA y LEXTRANSPORT consideran que merecen un reconocimiento. Por ello, esta cabecera y la empresa de asesoría y asistencia legal al transporte, desde Asturias y para toda Europa, se han unido para lanzar una plataforma que recogerá mensajes de apoyo al sector. Todo aquel o aquella que lo desee, podrá dejar, en la parte inferior, unas líneas de ánimo y reconocimiento a todos aquellos que consideren que lo merece, y estos serán publicados en la web de este diario.

Esta plataforma tendrá un doble objetivo, puesto que todos los trabajadores del sector del transporte de mercancías que tengan alguna duda o busquen información sobre alguna cuestión relacionada con la crisis sanitaria, el estado de alarma o los decretos del gobierno, podrán acceder también a ella, y los diversos profesionales que integran LEXTRANSPORT se pondrán a su entera disposición. Desde el equipo de abogados que integran el despacho VALLEON ABOGADOS a cursos, soluciones para el tacógrafo digital, documentación necesaria para circular en toda Europa, análisis laboral, asistencia en carretera o un canal de WhatsApp donde recibir información actualizada del sector.

Aquí podrás obtener información y resolver todas las dudas: https://www.lextransport.com/covid/

Y es que,