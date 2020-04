El pronóstico COVID-19: ¿La curva de Asturias se encamina a una segunda joroba?

El denominado número reproductivo básico (R0) establece el promedio de casos secundarios causados por un infectado: es decir, a cuántas personas de media contagia cada enfermo. Para controlar una pandemia es esencial que ese número sea menor que 1. Solo así se limitarán los contagios, consiguiendo que a la larga el número de personas infectadas vaya cayendo paulatinamente. España ha iniciado el lunes 13 de abril parte de la actividad laboral con un índice reproductivo medio para el conjunto del país de 0,82. Es menor que 1, pero hay que tener en cuenta que esa situación se produce en una estricta situación de confinamiento.

Sin embargo, los últimos días se observa que en varios territorios ese número reproductivo se ha incrementado ligeramente. Hay comunidades que tienen bien controlada la pandemia. Con un número reproductivo por debajo de 0,8 se encuentra, por ejemplo, Andalucía (0,68), Galicia (0,7), La Rioja (0,71), Madrid (0,73), Murcia (0,76), Castilla La Mancha (0,76) o Canarias (0,77).

Otras están experimentando un peligroso repunte que acerca su R0 al valor de 1. Si se superase, tendríamos de nuevo propagación de la enfermedad de manera creciente.

Hay dos comunidades autónomas que ya han sobrepasado ese umbral: Extremadura (1,22) y Castilla y León (1,08). El resto se mueven en un muy estrecho margen próximo a 1. Así, Asturias ha empeorado su cifra los últimos días y su R0 estimado es de 0,84, al igual que Cantabria. Por encima de la cifra de Asturias se encuentran Baleares (0,88), Cataluña (0,88) la Comunidad Valenciana (0,96), Navarra (0,92), o el País Vasco (0,89). Ligeramente mejor que el Principado se encuentra Aragón, con un 0,83.

¿Qué puede querer decirnos este dato? Que debemos tener mucha cautela con la idea de desescalada. Si no se logra en pleno confinamiento hacer descender el R0, difícil será llevar a cabo una vuelta a la actividad (aunque lenta y controlada) y es probable que el Gobierno opte por prolongar el encierro en casa.

La gran pregunta es a qué puede deberse este repunte de casos que experimenta no solo Asturias, sino también otras comunidades. El Ministerio de Sanidad lo atribuye a dos frentes. Primero, el doméstico: muchas personas recién contagiadas terminaron infectando a su entorno. Ha pasado demasiado tiempo como para que esa infección se originase antes del confinamiento, así que solo pudieron producirse en espacios que han permanecido comunes estos días, como los supermercados.

También es posible que algunos de esos nuevos casos lo sean por resultar diagnosticados ahora: en el periodo de enorme presión sobre el sistema sanitario, muchos enfermos de COVID-19 permanecieron en sus casas sin que se les realizase un test que confirmase que padecían la enfermedad.

Pero hay otro segundo frente: las residencias de ancianos. A este habría que sumar también el personal sanitario. Las residencias de ancianos y los hospitales han funcionado estas semanas como espacios ajenos a las medidas de confinamiento. En ellos no existía (o era más atenuada) la barrera que ha puesto al virus la decisión de limitar la actividad laboral y encerrar a los españoles en casa. Ahora es posible que comiencen a aflorar casos originados hace varios días, transmitidos quizás por personal asintomático (recuerden que pueden representar la mayoría de los infectados).

Por todo esto, por la suma de los enfermos detectados en geriátricos y el diagnóstico de enfermos a los que hasta ahora no se les realizaba el test, es posible que en los próximos días veamos surgir "otra curva" añadida a la que ya conocemos de nuevos casos diarios, una segunda joroba. Sería una segunda ola motivada por casos originados allí donde las medidas de confinamiento no han tenido efecto, donde la enfermedad ha seguido propagándose. Y el gran peligro está en las residencias de ancianos, que acogen a población altamente sensible al virus, en la que la letalidad del COVID-19 causa estragos.

El Principado está incrementando los test en el colectivo de los geriátricos, pero el tiempo apremia. Cada centro geriátrico en el que no está siendo analizado hasta el último de los residentes y trabajadores puede convertirse en un nuevo foco que multiplique los casos. Solo sometiendo a un estricto aislamiento a los positivos se puede frenar en seco la propagación.

Hoy afloraron 93 nuevos casos (una cifra que ya considerábamos superada y que no se repetiría), pero solo 37 de esos son positivos en residencias. ¿Cuál es el origen de los 56 casos restantes? Probablemente una parte sean sanitarios, pero si un gran numero no proviene de ese colectivo o se deben a contagios domésticos quizás empecemos a enfrentarnos a un problema de contagios no controlados. Lo que sí se extrae de los datos es que no se trataría de pacientes graves (sino leves diagnosticados por test) ya que el incremento de las hospitalizaciones ha sido de doce.

El catedrático de Matemáticas de la Universidad de Oviedo Juan Luis Fernández, junto con la también profesora de la misma institución Zulima Fernández-Muñiz, modeliza cada día la evolución de la enfermedad en Asturias, en todas las comunidades autónomas, así como numerosos países del mundo.

Su proyección para Asturias asume la subida de los últimos días e incrementa la cifra total de infectados en el Principado, que podría llegar a los 2.500.

Frente al ascenso en Asturias, en cambio, la curva en España continúa dentro de la dinámica descendente, aunque lastrada por algunas Comunidades Autónomas en las que el descenso de casos sufre altibajos similares a los de Asturias.

Los profesores Juan Luis Fernández y Zulima Fernández-Muñiz realizan tareas de pronóstico para varios servicios de salud, como el de Asturias, Cantabria y Castilla y León. También asesoran a autoridades sanitarias de otros países e impulsan proyectos de investigación para ayudar a combatir la pandemia. Cada día actualizan su pronóstico de nuevos casos y de tasas de ocupación de UCIs y fallecimientos para el conjunto de las comunidades autónomas.

Además, evalúan pronósticos para los principales países europeos.

Estos son los pronósticos y la evolución de la enfermedad en las distintas Comunidades Autónomas.