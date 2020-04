El famoseo, pillado con las manos en la masa

Tarde o temprano tenía que pasar: los personajes del mundo del corazón patrio, pillados con las manos en la masa. De algo hay que llenar las revistas y las portadas durante este estado de alarma, y a falta de rupturas sentimentales y los BBC (bodas, bautizos y comuniones) que ahora estarían empezando la temporada, bien valen un pollo al horno o una ensaladita de rúcula y nueces con glamour.



"Hola" ha puesto a cocinar a "los chefs más sorprendentes", que no son otros que los famosos. Eugenia Silva, Isabel Preysler, Elsa Pataky (cuando no está por una playa australiana), Nieves Álvarez o Terelu son algunas de las que dan sus recetas para pasar el confinamiento bien alimentados. Sus fotos delante de los fogones llenan la portada, en la que aún queda sitio para otras dos piezas: la nueva vida de Enrique de Inglaterra y Meghan Markle, ex Duques de Sussex, en Los Ángeles (mascarilla incluida), y el anuncio de la llegada al mundo del segundo hijo de Richard Gere y la gallega Alejandra Silva.



"Lecturas" desvela que Ortega Cano está en la ruina y por eso ha mandado a su mujer Ana María Aldón a la isla de "Supervivientes", a ver si gana y se embolsa el suculento premio con el que hacer frente a las deudas. Palabra de revista, que cuenta que la hijastra de Aldón, Gloria Camila, y su sobrina han tenido una fuerte bronca. Además, "Lecturas" relata los encuentros fortuitos con una valla por el medio entre Belén Esteban y su Miguel: el matrimonio pasa el confinamiento separado porque ella es población de riesgo. Quienes no están teniendo unos días tranquilos ni agradables son Ana Obregón y Alejandro Lequio, quienes están en Barcelona con su hijo Álex, quien se trata de un cáncer.



La portada de "Semana" (bueno, y casi todas las de este quiosco rosa) parece la de un boletín médico, pues la publicación aprovecha para recordar el aniversario del infarto de Iker Casillas y el tumor de su esposa Sara Carbonero. Nada bonito de recordar, pero ya puestos se recogen las declaraciones del portero: "He pasado mucho miedo". Ambos están estupendos y felices ahora, disfrutando de sus niños en Oporto. Lequio y Ana Obregón también son objeto de atención de la revista, quien habla con la periodista María Patiño: "Siento mucha angustia".



Más noticias médicas, porque "Diez Minutos" destaca el sufrimiento de Ana Obregón por su hijo y la reciente operación de Mabel Lozano de un cáncer de pecho. La revista también se ocupa de los hijos de la Infanta Elena (Froilán y Victoria Federica) y su confinamiento: cada uno por separado en establecimientos más bien de lujo por el sur de España. Su madre, mientras, pasea al perro por Madrid a diario y entona como todo hijo de vecino el "Resistiré" del "Dúo Dinámico".