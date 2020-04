Instrusismo, "administraciones sin respuesta" y métodos no contrastados contra COVID-19

Una vez puestos en comunicación con diversas Administraciones sin haber obtenido respuesta de ninguna hasta la fecha, desde ANECPLA nos vemos obligados a alertar del intrusismo profesional que ha surgido desde la aparición de la COVID-19 llevado a cabo por parte de entidades no acreditadas en la desinfección. Hemos observado que ciertas empresas de diversos sectores no especializados y trabajadores no autorizados y sin la formación obligatoria para este tipo de trabajo, están realizando servicios de desinfección. Igualmente, observamos sorprendidos cómo se ofertan por parte de distintas empresas y se demandan por parte de organismos públicos, tratamientos con OZONO, producto no incluido en el listado de viricidas autorizados del Ministerio de Sanidad para realizar desinfecciones, producto que no está evaluada su eficacia viricida ni a nivel europeo ni nacional, cuestión que, además, así ha sido comunicada a esta Asociación por parte del Ministerio de Sanidad.

Nos encontramos en una situación excepcional, con una pandemia sin precedentes donde los servicios de Sanidad Ambiental son más necesarios, urgentes y esenciales que nunca. El propio Ministerio de Sanidad en una nota informativa sobre servicios biocidas, el pasado 30 de marzo, nos considera un sector esencial.

Las empresas de Sanidad Ambiental, somos las únicas empresas que estamos inscritas por cumplir determinados requisitos de profesionalidad en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB), lo cual nos acredita para actuar profesional y legalmente en la ejecución de tratamientos de desinfección. Estas desinfecciones se llevan a cabo mediante nebulización con productos viricidas, garantizando la eliminación del virus al alcanzar las zonas de difícil acceso en las instalaciones.

Nuestra preocupación por cumplir todos los requerimientos exigidos para llevar a cabo la desinfección con el objetivo de evitar la expansión de los contagios y prevenir la extensión de la pandemia, nos ha llevado a desarrollar un protocolo de desinfección frente al ya conocido COVID-19, por ello, como empresas especialistas y habilitadas profesionalmente para esta labor, podemos prestar un servicio eficaz, con plenas garantías de seguridad para las personas y su entorno.

Es importante alertar a la sociedad en general y a las Administraciones competentes que los tratamientos de desinfección deben ser realizados por profesionales habilitados, formados en la manipulación de biocidas y utilizando virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad.

Entendemos que es una cuestión de salud pública que las empresas habilitadas para desarrollar este tipo de trabajos seamos exclusivamente las empresas inscritas en el ROESB, ya que somos las que podemos garantizar y certificar nuestro trabajo. Como cualquier tipo de trabajo profesional, debe ser desempeñado por empresas y trabajadores competentes y autorizados legalmente para ese fin. Seguramente nadie elegiría a un odontólogo para ser operado del corazón, seguramente, de esta forma gráfica puede entenderse mejor esta alerta que lanzamos como asociación profesional.

Para más información: www.anecpla.com