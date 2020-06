Tres proyectos asturianos, finalistas en 3 de las 5 categorías de los premios de la Semana Europea de Prevención de Residuos

Arriba, los alumnos del IES Fernández Vallín organizan la limpieza de la playa de San Lorenzo; en medio, las asociaciones de centros de idiomas del norte, galardonadas con el premio de Responsabilidad Social Corporativa de FECEI por el proyecto 'The language of the sea'; y abajo, jornadas de difusión a empleados de CAPSA durante la Semana Europea de Prevención de Residuos.