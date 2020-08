Polémica por el aforo en una corrida en la plaza de toros de El Puerto de Santa María

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha afirmado que "se va a analizar cada evento que se produce en Andalucía y después se valorará si se ha cumplido la norma o no". Así, ha asegurado que la delegada en Cádiz, Ana Mestre, "tendrá una evaluación en base a lo sucedido" en el evento celebrado en la plaza de toros de El Puerto de Santa María, donde podrían no haberse cumplido las medidas de seguridad.



En declaraciones a los periodistas, Bendodo ha destacado que a la administración andaluza "no le va a temblar el pulso con nada ni con nadie en lo que se refiere al estricto cumplimiento de la normativa".



En este sentido, el consejero ha adelantado que el próximo miércoles se volverá a reunir el comité de expertos y valorará todas las cuestiones: la evolución de la pandemia, los eventos, dónde se están produciendo los rebrotes, etc. "No descartamos una nueva restricción", ha revelado.





Indignación en redes

Es que me siguen llegando imágenes de lo de ayer en la plaza de toros de El Puerto de Santa María y sigo sin entender nada. Dicen que la plaza estaba al 50% de aforo, que es lo que permite la norma estatal ??????? pic.twitter.com/4xlO3aMDsJ — Pedro Espinosa (@pedrofespinosa) August 7, 2020

?? Los gerentes de la plaza de toros de El Puerto de Santa María aseguran que se cumplió con el aforo al 50% en la corrida, pero las imágenes del evento han provocado críticas por la cantidad y la cercanía de los asistentes, entre ellos Santiago Abascal > https://t.co/bqa6b675Jb pic.twitter.com/yTG3he8LQx — Informativos Telecinco (@informativost5) August 7, 2020

Toros en El Puerto. Por megafonía tras anunciar himnos y salves funerarias: "Se recomienda no fumar o solo lo imprescindible".- pic.twitter.com/tlfbDko5T7 — Fernando Bermejo (@FBermejo_indp) August 6, 2020

Muchos usuarios de las redes sociales han mostrado su indignación con lo ocurrido en la plaza de toros de El Puerto, ya que para muchos no se cumplieron las normas de seguridad. Según la norma estatal,, pero las imágenes que han compartido los usuarios de Twitter del evento han provocado críticas por la