Adiós al vello corporal de la forma más eficaz, rápida, segura y económica con Clínicas Farma

La depilación láser se ha convertido en uno de los tratamientos estéticos con más demanda en la actualidad. Y es que las personas que la prueban, visto los resultados, no dudan en asegurar que es la mejor opción para decir adiós de manera definitiva al incómodo vello que aparece en diferentes partes del cuerpo.

Ya se sabe que para este tipo de tratamientos siempre debe acudirse a centros de referencia como una afamada clínica de depilación láser personalizada que cuenta con establecimientos en Oviedo y en Gijón. Gracias a su buen hacer, se ha convertido en el centro con mayor especialización en terapias láser de todo el norte de España, algo que no pasa desapercibido para quienes buscan un lugar de plena confianza que garantice la seguridad y eficacia de sus tratamientos.

En plena pandemia de covid-19, los tres centros asturianos de esta prestigiosa clínica un preparado equipo de profesionales trabaja con absoluta seguridad y cumpliendo a raja tabla los protocolos impuestos por el Ministerio de Sanidad para proteger a todos sus clientes y trabajadores.



Calidad y seguridad

Máxima seguridad y máxima eficacia para poder lucir sin vello aquellas partes del cuerpo que uno desee: desde piernas a ingles, pasando por axila, espalda o brazos.

Sobra decir que en estos centros cuentan con equipos de alta calidad. Es uno de sus puntos fuertes. Existe una variabilidad tremenda entre láseres de primeras marcas a nivel internacional que son equipos con alta calidad médica, y las máquinas empleadas por muchos centros estéticos de bajo coste y pésimos resultados. Tratar la piel con equipos de dudosa calidad puede ocasionar un serio problema de salud.

Y hablar de primeras marcas es hablar de Láser Vectus de Cynosure, hoy por hoy el más avanzado y fiable del mercado. La utilización del Láser Vectus hace que se logre más eficacia en menos sesiones.



Láser Vectus: el más avanzado del mercado

El láser Vectus ha supuesto una revolución en el sector por varios motivos. El principal es que los tratamientos se realizan con menos sesiones que con cualquier otro láser visto hasta la fecha. Esto se ha demostrado en congresos médicos internaciones y comprobado en los centros más punteros. Además, cuenta con un medidor de melanina. Se trata de Skintel, que analiza la piel y programa automáticamente el láser a la mayor potencia posible, siempre dentro de los estándares de seguridad. El ojo humano a veces no es acertado y no acertar siempre trae consecuencias. Gracias a Skintel, siempre se obtiene mayor eficacia que con otros equipos donde la programación es manual y hay que poner unos parámetros conservadores para asegurarse de no quemar la piel. Otra ventaja es que permite la depilación en verano.

Y es que la apuesta de estos centros por el Láser Vectus se resume en tres puntos: mayor eficacia, menos sesiones y posibilidad de depilar en verano. Una de las grandes ventajas de este sistema es que ofrece una mayor eficacia del resultado por sesión a largo plazo y necesita un menor número de sesiones, por lo que es la opción más económica en relación a cualquier otro láser.

También es destacable que tiene una mayor eficacia en pelo fino y claro, además de resultar más confortable que otros sistemas. Asimismo, cada sesión dura menos minutos que con cualquier otro láser, ya que Vectus cuenta con un gran tamaño de spot: 8.7 cm2, lo que permite que el tratamiento sea rápido, casi indoloro y sin precisar ningún tipo de anestesia.



Oferta de septiembre

En esta vuelta de las vacaciones de verano, e inmersos en la denominada "nueva normalidad", estos centros han puesto en marcha hasta final de mes una promoción irresistible: un 2x1 en depilación con láser Vectus en bonos de tres sesiones. Es decir, se adquieren dos bonos por el precio de uno y no sólo eso, sino que además cada uno de ellos puede ser usado por personas diferentes. Una oferta que no debe dejarse pasar.

