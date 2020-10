Vinos con mucho glamour

La decimoprimera edición del único festival de vinos de famosos del mundo comienza mañana en Avilés y Piedras Blancas. Esta vez permitirá probar más de 30 vinos de celebridades. Ni siquiera la pandemia ha podido con el Famous Wine Festival (FWF), un evento promovido por la Mancomunidad Comarca Avilés y la empresa de eventos gastronómicos Gustatio en el que se vertebra la cultura, el arte y el vino. Participan 17 establecimientos hosteleros que serán hasta el domingo 18 de octubre los embajadores de artistas, cantantes y deportistas de talla internacional.

En esta ocasión los caldos que elaboran el cantante Bon Jovi y el futbolista David Silva serán las principales novedades. Desde hace más de una década el Famous Wine Festival acerca a los aficionados unos vinos que son inaccesibles o no se pueden encontrar fácilmente en España. Los asistentes a este festival tendrán a su disposición un vinomapa para conocer la ubicación de cada establecimiento participante.

Durante diez días se podrán degustar por copas los vinos de los famosos a precios que en su mayoría oscilan entre 2 y 4 euros, lo que es una buena oportunidad de probar vinos importantes a precio reducido, porque de lo que se trata es de crear cultura vinícola. Este año participan los vinos de Juan Mari Arzak, Amaya Arzuaga, Bon Jovi, Chimo Bayo, Francis Ford Coppola, Coti Sorokin, David Silva, Eneko Atxa, Andrés Iniesta, Jean Leon, Julio Salinas, Lluis Llach, Messi, Rafael Moneo, Santiago Cañizares y Sergi Barjuán, y los diseñadores The Second Skin.

Hace once años que el festival se puso en marcha para conectar la cultura, el arte, los artistas y el vino. A cada establecimiento se le ha asignado el vino de uno de los famosos escogidos para el evento. En esta ocasión se podrán degustar

vinos de celebridades nacionales e internacionales en los wine bar participantes en Avilés, que son A Piñón Bistro, Condado, El Círculo, El Pañol, Kleopatra, La Biblioteca, La Escuelina, La Latería de La Calleja, La Llosa, La Madreña Punto de Encuentro, Merlot, Ronda 14, Sal de Vinos y Syrah. En la localidad de Piedras Blancas se podrán degustar los vinos de los famosos en Cuatro Vientos Café-Bar y El Secreto. Dentro de las actividades previstas habrá dos platos fuertes, el primero se trata de una cata vertical de vinos de Coppola que se celebrará en el NH Collection Palacio de Avilés el lunes 12 de octubre a las 13 horas. La segunda cita será el próximo viernes 16, a las 19.30 horas, en el monasterio Santa María de Raíces, donde tendrá lugar una cata con algunas de las novedades del Festival, entre las que se encuentra el vino rosado de Bon Jovi, considerado como el mejor vino rosado del mundo.

Bon Jovi, cantante de la mítica banda heavy que lleva su nombre, alió con el conocido enólogo francés Gérard Bertrand para producir un nuevo vino rosado premium: Diving into Hampton Water. Solo unos meses después, el caldo aparecía como el mejor rosado del mundo en el famoso ranking de Wines Spectator´s. El vino, que ocupa la 83.ª posición en la lista, es uno de los únicos dos rosados que aparecen en el famoso ranking, con una calificación de 90 puntos.

Las inscripciones de asistencia son gratuitas, sólo hay que enviar previamente un correo electrónico a eventos@gustatio.es indicando nombre, apellidos, DNI y teléfono de contacto hasta completar aforo. Los asistentes al festival tendrán a su disposición un vinomapa para conocer la ubicación de cada establecimiento participante, podrán degustar por copas los vinos de los famosos a precios que oscilan entre 2 euros los más populares y los 4,70 del vino más exclusivo, lo que supone una buena oportunidad para probar vinos importantes a precio reducido. Además de vinos de casi todas las zonas geográficas del país se pueden probar vinos procedentes de Argentina, Estados Unidos o Francia.

Con la degustación de cinco vinos se entrará en el sorteo de una visita a la Bodega La Mejorada y una noche de hotel, así como de tres lotes de vinos de famosos que participan en el FWF. La comarca de Avilés se convierte en una fiesta donde el vino es protagonista, con la oportunidad de probar treinta vinos.