Fisioterapeutas contra el alza del IVA

El 90 por ciento de los fisioterapeutas y buena parte de sus pacientes se verían directamente perjudicados de aplicarse el 21 por ciento de IVA a las actividades sanitarias privadas que según algunas informaciones el Gobierno está estudiando incluir en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Así lo alerta el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, y de forma específica el Colegio de Asturias, que preside Pedro López.

"Pasar de estar exentos de IVA por ser una actividad esencial a tributar un 21 por ciento obligaría a los centros de fisioterapia a repercutir este incremento en el precio de los tratamientos que ofrecen a sus pacientes, personas que en la gran mayoría de los casos se ven en la necesidad de recurrir al sector privado porque los sistemas públicos de salud no son capaces de asumir la creciente demanda de fisioterapia existente, y que de esta forma verían todavía más afectada una situación económica ya de por sí mermada por la crisis derivada de la pandemia covid-19", asegura el presidente.

Dadas las características del colectivo de fisioterapeutas, con un 90 por ciento de sus profesionales ejerciendo desde el ámbito privado, los profesionales sostienen que "la aplicación de esta medida impositiva haría inviable la sostenibilidad de aproximadamente el 50 por ciento de los centros de fisioterapia existentes en nuestro país, generando con ello una mayor carga asistencial a unos sistemas sanitarios que no podrían hacer frente a ello".

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España avisa que gravar con el 21 por ciento de IVA a la actividad supondría la ruina del sector. Por otro lado, según la Fundación IDIS, en España hay 8,7 millones de personas con un seguro de salud privado. Si, según "Eurostat", el gasto de sanidad pública por cada español supone 2.200 euros al año, el ahorro que está teniendo la sanidad pública debido a dualidad sanitaria asciende a 19.140 millones de euros. La subida del 21% al sector sanitario supondrá una subida directa en el precio de los seguros de salud privado, lo que implica una caída directa en el número de ciudadanos que puedan mantener este servicio. Simplemente la caída del 25% en el sector supondría tres veces más gasto sanitario para el Estado que lo que se pretende ingresar con esta medida. Según un informe publicado el pasado julio, incrementar la recaudación por la subida al 21% de IVA en la sanidad privada española supondría una recaudación de 1.763 millones de euros.

Esta realidad es sobradamente conocida en Europa, ya que todos los países de la eurozona mantienen la exención de los servicios sanitarios privados. Y cuando se han planteado reformas de este estilo, como Grecia durante la crisis financiera en 2015, mantuvieron la exención en el sector sanitario, aunque no en otros sectores que también estaban exentos de IVA como el sector educativo. También se verían afectados pacientes de bajo o medio nivel adquisitivo que acuden a este servicio y no podrían asumir nuevos costes, tal como señala Pedro López. Gran parte de la subida tendría que ser asumida por el fisioterapeuta como un coste mayor de la prestación de la asistencia, que unido al resto de lacras que sufre como el intrusismo, los bajos precios que pagan las aseguradoras y la crisis por la pandemia, llevaría al 50% de las consultas al cierre provocando una debacle en el sector y en la asistencia a la ciudadanía. "No entendemos cómo el Gobierno actúa así en una situación como la actual, en donde los profesionales sanitarios hemos demostrado, demostramos y seguiremos demostrando nuestra dedicación al sistema", dice el presidente.