El IES Vallín abandera el reciclaje

El IES Fernández-Vallín, de Gijón, fue finalista en la última edición de la Semana Europea de la Prevención de Residuos con un completísimo programa de actividades que se plasmaron en el proyecto "Sensibilizando desde el IES Fernández Vallín". Varias de las acciones que desarrollaron estuvieron fundamentadas en el juego. Además de un "Pasapalabra de residuos", se animaron a crear un Escape room sobre reciclaje. También hubo espacio para el arte, plasmado en una exposición de carteles en el centro, y para la elaboración de un cómic.

"Vemos a los alumnos mucho más implicados con el reciclaje ahora que hace diez años", asegura Óscar Hernández, profesor de Biología del centro.

"Para nosotros es un orgullo enorme ser finalistas porque todo el centro se implicó al máximo en el proyecto. A los alumnos les hizo muchísima ilusión ser finalistas y que su centro fuera representado a nivel europeo. Además, aprendieron de forma significativa (no teórica) lo que supone reciclar, los beneficios que aporta y lo necesario que es mejorar en la gestión de residuos. El grado de implicación de los alumnos fue máximo", señala el docente. También explica que el trabajo que hay detrás de la candidatura es enorme. "Desde el departamento de Biología a otros departamentos que se han implicado y siempre dedicando horas extra, es decir, fuera del horario, para coordinar todo. Y hay que destacar a los alumnos, que han sido la parte más importante y el motor del proyecto porque con su energía sacaban adelante todas las propuestas de forma increíble", añade.

Cómic elaborado por los alumnos del IES Fernández-Vallín.

Lo cierto es que todo el centro se implicó, concretamente la parte de la ESO y Bachillerato. Unos 500 alumnos participaron en las actividades, ya que unos se encargaron de limpiar la playa (ayudados y asesorados por la asociación ACASTUR), otros de participar en el Escape room, otros hicieron carteles y vídeos de encuestas callejeras. Lo más original y que gustó en Europa fue el Escape room basado en el reciclaje, por lo novedoso y la forma que tiene de llegar a los alumnos y también el tendal de sensibilización. Los alumnos usaron camisetas viejas para crear mensajes sobre reciclaje y respeto al planeta y las pusieron en un tendal para que todo el mundo las viese. Esas dos actividades fueron las que más éxito tuvieron.

Hernández estima que este año volverán a participar, aunque sea con algo más sencillo dadas las circunstancias "porque hemos empezado tarde a dar clase, no podemos juntarnos, no se pueden hacer salidas del centro, las reuniones son telemáticas... pero, aunque sea de una forma más sencilla que el año pasado, algo haremos para la Semana Europea de la Prevención de Residuos. ¡Eso seguro!", recalca. También anima a otros centros educativos a participar. "Animamos a participar porque los alumnos se implican de manera increíble y esa es la mejor forma de que aprendan de verdad la importancia que tienen en este caso el reciclaje y la gestión de residuos. En Biología tratamos siempre estos temas, pero de forma más teórica y quizás más aburrida. Con estos proyectos los alumnos se sienten una parte activa y hacen las cosas porque valoran su importancia, no porque las mande el profesor. De hecho, nosotros planeábamos hacer muy pocas acciones, pero fueron los alumnos los que plantearon otras nuevas y por eso hicimos tantas".

"Vemos a los alumnos mucho más implicados, sobre todo los más pequeños. Conocen cómo funciona el reciclaje, muchos han visitado COGERSA con el colegio y reciclan, llevan al colegio envases reutilizables en vez de papel de aluminio y plástico, reciclan bien sin necesidad de que se les mande hacerlo y es una alegría ver cómo esas cosas salen de forma natural y que sus familias están muy implicadas. Creemos que el mensaje está calando entre los más jóvenes", refrenda. "Este proyecto nace porque COGERSA se lo propone a los centros y nos ayuda a elaborar las actividades, nos coordina y se esfuerza en hacer llegar a los jóvenes la importancia del reciclaje y la gestión de residuos. Esto es fundamental para que los estudiantes afiancen estas ideas que sus familias ya les transmiten porque es la manera de que se quede en su interior y en el futuro lo hagan de manera natural y lo transmitan a sus allegados. Así que agradecemos a COGERSA su apoyo a los centros escolares en estas iniciativas", comenta el profesor.



La RER se adapta a la nueva normalidad

La Red de Escuelas por el Reciclaje (RER) es el programa de educación ambiental que Cogersa ofrece a los centros educativos asturianos con el objetivo de implantar el reciclaje en las aulas y de incorporar las buenas prácticas de la economía circular a sus programaciones. Con esta nueva edición, que se organiza bajo el lema "¡Cierra el círculo!", la RER cumple 15 años comprometida con la cultura de las "tres erres". Tras el parón obligado del curso anterior debido a la crisis del covid-19, la RER retoma ahora su actividad con un año escolar que no presenta menos incertidumbres y afronta el reto de buscar soluciones innovadoras y equitativas que garanticen el acceso a las actividades y recursos del programa. Para ello, las actividades presenciales se realizarán, cuando sea posible, en grupos pequeños adaptados a la normativa vigente y, de no poder ser así, se sustituirán por actividades online o por streaming.



Abiertas las inscripciones para la Semana Europea de la Prevención de Residuos

COGERSA ya tiene abiertas las inscripciones para una nueva edición de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, que en esta ocasión se celebra del 21 al 29 de noviembre. Quienes deseen participar con su proyecto de reducción, reutilización o reciclaje de residuos, pueden inscribirse a través de la web www.cogersa.es y obtener más información en en el número 900 14 14 14.