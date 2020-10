Premio a la revolución tecnológica

Aunque la crisis por coronavirus casi empaña su aniversario, los 25 años de trayectoria de la asociación Asturmanager considera que la de ayer fue "el colofón" a un año que debería haber traído mejores sabores de boca. Pese a que la región vive un momento de incertidumbre con un gran impacto sobre el sector empresarial, el premiado de este año por la entidad, Pablo Martín Rodríguez (Gijón, 1973), es, a su juicio, uno de los empresarios asturianos que mejor representa lo que la región debe imitar ahora: recuperarse y reinventarse. Premiar este año a Martín, como presidente del Grupo Izertis, es "todo un acierto" por el "crecimiento espectacular" que su empresa ha vivido en los últimos años y por su impulso puntero y pionero de la tecnología y el mundo digital en Asturias. Así lo explicó, al menos, Montserrat Martínez, presidenta de Asturmanager. "Teniendo en cuenta la situación que vivimos este año, este premio es un colofón perfecto", aseguró.

La gala de entrega del galardón, que tomó como sede ayer el Palacio de la Riega de Somió, en Gijón, contó con 60 invitados. Se desarrolló bajo un estricto protocolo de seguridad, con los asistentes divididos en mesas de seis personas, estufas para disimular todas las ventanas abiertas y dos controladoras que tomaron la temperatura y recogieron los datos de cada uno de los presentes. Hasta la propia entrega del premio se hizo de acuerdo a la "nueva normalidad", con el homenajeado recogiendo solo la estatuilla –con un diseño especial este año para festejar el 25.º aniversario de Asturmanager– que había sido depositada y desinfectada previamente en el atril.

Martín, que reconoció ayer no sentirse "merecedor" del galardón, aclaró que, en caso de sí hacerlo, lo sería "solo en parte", y destacó la implicación del resto de empleados de su empresa y del apoyo general del sector durante sus casi 24 años de trayectoria en Izertis.

El motivo por el que Rodríguez considera "idóneo" a Martín en un año como este es por su apuesta tecnológica, un enfoque que el premiado resumió ayer con cierta timidez pero de forma clara. "Al ofrecer todo tipo de servicios tecnológicos, creo que estamos siendo muy conscientes de que quizás la modernización del sector, ahora, tiene una necesidad imperiosa de acelerarse", afirmó.

Su nicho de negocio resultará en años venideros cada vez más familiar: "Nosotros trabajamos con grandes y medianas empresas, de un tamaño importante, y nos centramos en servicios de tipo avanzados: transmisión a la nube de sus sistemas, temas de seguridad, gestión de infraestructuras tecnológicas, la ciencia del dato, automatización de procesos, inteligencia artificial, 'blockchain'...". Todos estos servicios se volvieron poco menos que imprescindibles en los últimos meses. "Nadie quería que esto pasase, una crisis como la que estamos viviendo, con un impacto tan tremendo en el plano económico y humano. Pero sí es verdad que, en momentos de crisis es frecuente que sea cuando se sucedan los grandes cambios. Y Asturias necesitaba dar el paso de la digitalización. A las empresas nos han tirado en la piscina y a les que no sepan les toca aprender a nadar", razonó el experto.

En su discurso de agradecimiento, el cierre a una gala que contó también con una mesa redonda sobre el panorama empresario en la región, Martín hizo una excepción a su regla: no redactar los discursos. "Pero me dijeron que tenía que ser breve", bromeó. Y pese a seguir sintiendo que buena parte del sector empresarial sigue tratando de aplacar paliativamente este proceso de modernización, sin apostar por los grandes cambios que él considera necesarios, Martín zanjó su discurso de ayer en Gijón con un mensaje positivo en clave de recomendaciones: "Asturias es una región maravillosa, pero cada vez tiene una brecha digital mayor respecto a otras comunidades. Estamos a tiempo: hay que apoyar la libre empresa y crear un entorno moderno y flexible para que podamos crear trabajo, riqueza y bienestar social. Ese es nuestro objetivo común".

También el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas del Amo resumió con este lema la idea de Martín durante su breve intervención: "Sin transformación digital no hay futuro". Y añadió: "Asturias tiene talento, empresas pioneras y la disposición del gobierno para avanzar". Junto a él, la gala de_Asturmanager trajo también ayer a Gijón a invitados conocidos como_Begoña Fernández, presidenta de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA); Enrique Pérez, decano del Colegio de Graduados en Ingeniería de la rama industrial; Pilar Martínez y Luis Molleda, de Llana Consultores; Álvaro Alonso, secretario general de la Cámara de Comercio de_Gijón; Armando Barrio, gerente de Agromar; Luis Buznego, presidente de Innovasturias; Iván Ojeda, directivo de Vapores Suardíaz; Francisco Javier Fernández_Viescas, director general de la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (Sodeco); y Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).



Los negocios piden más apoyo al Principado para modernizarse

La pandemia, pese a las catastróficas consecuencias que a nivel sanitario (y previsiblemente económico) provocará en la región, sí ha servido para algo que debe interpretarse como positivo: acelerar una digitalización en el sector de las empresas que hasta ahora se había ido postergando en el tiempo. Así lo explicaron ayer durante una mesa redonda coordinada por Asturmanager los expertos Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE); Ángel Rodríguez, director general de Asturgar; Pablo Junceda, de Sabadell Herrero; y Pablo Martin, responsable de Izertis y nuevo premio anual de la asociación organizadora.

Junceda fue el primero en aclarar que en el sector empresarial también habrán que convivir con una "nueva normalidad" que, en su caso, supondrá la llegada acelerada de una transformación tecnológica sin precedentes. "La digitalización y transformación tecnológica ha venido para quedarse, pero avanza ahora a una velocidad que pocos esperaban", aclaró el experto, que citó a compañeros de su sector para explicar que a Asturias le quedaba ahora "el resto de las tres R's: resistir, recuperarse y reinventarse", al igual que en el resto del país. "Es una era de cambios. Los que piensen que esto pasará y volveremos como antes se van a equivocar", añadió. Puso de ejemplo su propio sector para justificar esta época de transformación: "En Asturias el 70% de nuestros clientes habituales ya son digitales. Se conectan al banco online y no van al presencial. Esto supone un incremento del 110% respecto a cómo estábamos en marzo. Y también la gente mayor se está sumando a esto, en realidad porque no les queda más remedio".

Rodríguez, aunque aclarando primero que su sector, por limitarse al trabajo con pymes y autónomos, puede ser más limitada, también confirmó esta tendencia de digitalización al alza. "El incremento en la demanda de servicios que tienen que ver con esto está claro. En nuestro caso hemos recibido como un 25% más de actividad en este aspecto. Era algo impensable hace unos años. Este año íbamos a dedicarnos a la inversión y acabamos haciendo un 300% más de operaciones tramitadas, la actividad aumentó muchísimo", resumió.

El propio premiado, por su parte, trató de mostrar la otra cara de la moneda. Si bien sí entiende que muchas empresas asturianas sí vieron necesario a raíz de la pandemia aunar en su modernización, teme que la región se esté quedando, en realidad, "en una capa muy superficial" de lo que en realidad podría implantar. "Está muy bien incluir herramientas digitales y automatizar procesos, pero la transformación digital es más profunda, debe serlo. Tiene que afectar a los propios modelos de negocio y a la cultura de la tecnología, que solo es la herramienta necesaria para cambiar las cosas de raíz. Hay ahora iniciativas muy válidas, pero superficiales", razonó. A su juicio, todavía hay empresas "que no ven necesario apostar por esta transformación" por pertenecer a sector que tal vez no se identifican tanto con el mundo digital. Y es, en su opinión, un error. "La crisis del coronavirus nos ha tirado a la piscina y ahora a muchos les toca aprender a nadar. Las empresas que no lo hagan van a tener serios problemas", advirtió.

Feito, por último, reconoció sentirse "más optimista" que Martín Rodríguez. "Se sabe que siete de cada diez empresas han acelerado su digitalización. Izertis es que es de otro mundo, por algo sois líderes, pero viendo desde dónde partíamos, la situación es buena", opinó. Para agilizar todavía más estos avances, además, el empresario pidió una mayor implicación por parte de las administraciones públicas, que deben, sin más dilación, someterse ellas mismas al mismo proceso tecnológico para automatizar y facilitar ciertos trámites. El resto de ponentes sí se mostraron de acuerdo en esto último y temen que el gobierno digital vaya a quedarse "atrás" respecto a otras comunidades. "Hay que ser más eficaces y eficientes, y eso a veces pasa por amortizar puestos de trabajo por implantar procesos automatizados. Es algo que surge en cualquier proceso de cambios profundos", aclararon.