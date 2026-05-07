Asturias y los impuestos

Concluir que en Asturias se pagan más impuestos que en las comunidades limítrofes como hace un reciente informe, es simplificar en exceso. Refiriéndonos al IRPF, el impuesto directo más importante, observamos en el primer tramo que el informe sitúa en 30.000 euros, que las diferencias entre las cuatro Comunidades son mínimas, y que Asturias, aunque sea por 1 euro, no es la que mas recauda. En el siguiente tramo, 45.000 euros, Asturias recauda solo 9 euros más que la segunda y apenas 251 euros más que la cuarta. Para 110.000 euros la diferencia con el que menos recauda es de 1.029 euros; estas diferencias aumentan hasta 8.747 para 300.000 euros y 22.215 para 600.000. Eso se llama progresividad, o que pague más el que más gana. Según datos del principado, el 80% de los contribuyentes asturianos no llega a 35.000 euros, lo que significa que solo un 20% de asturianos paga más que sus vecinos, y las diferencias no son sustanciales en relación con los ingresos del contribuyente.

Las diferencias en Patrimonio son importantes con Cantabria solo a partir de 4 millones de euros, y bastante menores con las otras dos Comunidades. Estas diferencias se compensan con el Impuesto de Solidaridad estatal creado para evitar el dumping fiscal. En Asturias pagan Patrimonio poco más de 4.000 personas, menos del 5% de la población.

El ejemplo que utilizan para sucesiones parece rebuscado, en la mayor parte de los casos, las cantidades exentas y otras deducciones establecidas por el Principado dejan el resultado final a cero. Las renuncias a herencias se producen cuando las cargas superan a la masa hereditaria o por problemas con los herederos.

En 2025 a Asturias llegaron 38 empresas más de las que se fueron; Madrid presenta un saldo negativo de 70.

Debemos de ser más exigentes con el destino de lo recaudado que con lo que pagamos de impuestos. Muchas Comunidades, entre ruido de rebajas y porcentajes, subvencionan la tauromaquia, dudosas fundaciones o dan becas comedor a quienes ingresan cien mil euros, y despilfarran en televisiones públicas que utilizan como propias, o comprando con publicidad institucional medios que les laman las botas. Asturias dedicó el pasado año 2.436 euros por habitante a Sanidad, la cifra más alta de España, aunque quedó a la cola en Educación con 1.028 euros frente a los 1.241 de Cantabria. Las promesas de rebajar impuestos son cantos de sirena, las hizo Rajoy y al llegar a La Moncloa los subió todos y creó el de las loterías y el del sol.