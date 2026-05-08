Sobre la retirada de monumentos históricos

Heráclito llamaba “opuestos” a la tensión entre contrarios, exacerbada antítesis de la condición humana antes, durante y después de guerras como la civil española. Aristóteles simplemente lo llama “oposición”, término más amable en estos tiempos de democracia. El filósofo de la antigua Grecia resume al “opuesto” como la afirmación versus negación, incompatibles para alcanzar el diálogo (racionalidad) bajo el paradigma legislativo (privativo) de protección-retiro monumental del Principado. Santo Tomás recurre a la piedra como “inhesión” o inherencia escribiendo sobre los cuatro opuestos, la forma medial que los contrarios no acaban de aplicar, la niegan.

Saliendo de la filosofía, un ejemplo de inmediatos es la orden del Principado que obliga a retirar la obra del escultor Manuel Álvarez Laviada, arte pétreo y embebido en el mural del patio exterior del Colegio la Inmaculada de Gijón que lleva ahí setenta años. En esa misma línea de tiro, del que fue el cuartel de Simancas, en las coordenadas para objetivos entre contrarios y opuestos también estuvo el cuartel de bomberos al que el fuego alcanzó destruyéndolo, año de 1936.

Frente a la obra escultórica de Laviada sigue discreta la torre original del Parque de Bomberos de Gijón, superviviente al desastre bélico cuando apenas habían aprobado el proyecto de su construcción, en 1934, año en que los bomberos extinguían incendios en iglesias tal que Cabueñes, el 13 de julio de 1934: “los autores penetraron en el templo palanqueando puertas y ventanas”. No tanto su cualidad funcional (entrenamiento) como lo que simboliza de resistencia a la sinrazón, la torre de bomberos del antiguo cuartel pide a gritos que el nuevo destino para el edificio albergue una sala específica, permanente y abierta al público como “Museo de los opuestos”, intermedio de la historia sin ser reescrita.

El 27 de diciembre de 1940 la prensa local de Gijón recogía la noticia de la reconstrucción del parque de bomberos, aprobado por la Comisión Gestora Municipal. En pie (foto) seguía erguida y orgullosa la torre de prácticas, hoy tan discreta en cuyo último balcón se puede observar la ´libertad como ese bien preciado´ tan añorado por los opuestos de uno y otro extremo entonces, por la población civil que sufría. El “museo de los opuestos” -de los contrarios- no es para borrar, eliminar, quitar e ignorar la historia, al contrario es para dejarla reflejada. Qué mejor escenario que la casa cuartel esencia del servicio público, universal neutro y obligado para todos los gijoneses.

La sala o museo de los opuestos sería deseable que estuviese al pie de la torre de bomberos, en la entrada principal de lo que ha sido últimamente jefatura de Policía Local, síntesis de la historia centenaria de ambos cuerpos de extinción y guardia urbana.

Ambos servicios públicos son fiel reflejo de neutralidad en tiempos de oposición y contrarios, de la vida puramente municipal tan cercana con el ciudadano al que han servido y sirven sin más sesgo que el servicio público. La lógica, siguiendo a Aristóteles, deja claro que entre el Ayuntamiento y la cerrazón del Principado hay opuestos que ignoran el medio, es decir, la entente más allá de lo esencial del arte pétreo a derribar.