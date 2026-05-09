Impulso Cultural

La cultura ha vuelto a convertirse en eje central de las políticas locales en los últimos años, ya no sólo como un área que constituye un atractivo inigualable para el disfrute de los gijoneses, sino como un fenómeno transversal que ha posicionado a Gijón entre los grandes puntos de referencia nacionales e internacionales. A día de hoy la cultura en la capital marítima del Principado es también un motor económico y una apuesta por la innovación y el talento como refleja, por ejemplo, la residencia de artistas del Palacio de San Andrés de Cornellana. Ahora, la ciudad acaba de sentar las bases para cerrar el círculo con el gran centro expositivo en el que se convertirá la antigua fábrica de tabacos de Cimavilla con el inicio de las obras de Tabacalera. "Tomamos la decisión correcta", confesaba la alcaldesa, Carmen Moriyón, consciente de estar en los albores de otro proyecto transformador para el futuro de Gijón. Ya no hay marcha atrás.

La apuesta es clara y el trabajo transversal quedó ayer claro con la presencia de los ediles de Cultura y de Infraestructuras Rurales y Urbanas, una concejalía que se ha ganado la confianza por méritos propios. Por un lado, hay que velar por el cumplimiento de los plazos previstos -alrededor de tres años de trabajos- de una obra en manos de la UTE Terra Ingenieros y Proforma que priorizará el nuevo edificio llamado a albergar la colección de Nicanor Piñole. Al tiempo, desde el área de Cultura -y también desde la propia Alcaldía- se trabaja para ir estableciendo sinergias y perfilar una oferta atractiva cuando las máquinas rematen la actuación en el emblemático edificio.

Pero Tabacalera será la guinda a un trabajo con más frentes abiertos y resueltos. Gijón -y los visitantes- han podido comprobar lo que se pretende gracias a la utilización del Palacio de Revillagigedo como espacio expositivo del patrimonio de los gijoneses gracias a la mano tendida de la Fundación Cajastur. Al tiempo, se ha trabajado para adaptar a los tiempos cada uno de los museos de la red municipal. Museos que esta próxima semana celebrarán su Día Internacional con una salud envidiable en cuanto a contenidos y en cuanto a visitantes. El Parque Arquelógico-Natural de la Campa Torres, el Museo de la Villa Romana de Veranes, el Museo del Ferrocarril, la Ciudadela Celestino Solar, los museos Casa Natal Jovellanos, las Termas Romanas de Campo Valdés, el Piñole y el Pueblu d'Asturies lograron superar de nuevo el pasado año el umbral del medio millón de visitantes, lo que arropa esa apuesta municipal y da esperanzas y argumentos para seguir creciendo en el futuro. Ahora la clave será seguir tomando las decisiones correctas.