Vuelve Simón: ¿qué puede salir mal?

Les decía en otro sucedido que solo nos faltaba que vinieran los alienígenas, pero se me pasó totalmente pensar en las ratas; eso sí, de los Andes, que son las peores. Pero me he quedado la mar de tranquila cuando he oído al supercientífico Simón decir que era prácticamente imposible la transmisión de persona a persona, que se transmite por roedores... Es decir, que todos los que se infectaron tuvieron contacto con secreciones ratoniles. Y sigue ahí Simón, digo, que nos aseguró hace cinco años que en España habría uno o dos casos de Covid. Y que la gente fuera a la manifa del 8 de marzo, que no había problema. Es algo que me fascina. Bueno, pues ahí está haciendo unas predicciones que a mí me ponen los pelos de punta.

Y luego está la genial organización de atraque, fondeo o lo que sea. Que, si no fuera porque hubo víctimas mortales y cinco contagiados, junto con la desesperación de lo que están pasando los pasajeros, sería para hablar de una serie de comedia, algo así como la continuación de la serie de las mascarillas. Sobre la cuarentena de los españoles del barco, dice una ministra que de eso nada, monada, que será voluntario. Luego sale otra y dice que claro que van a ponerse en cuarentena.

El presidente de Canarias dice que allí no atraca ni la barca de Chanquete, pero va el Gobierno y dice que es una orden de la OMS; y el canario, que le manden los papeles, y ellos, que no los tienen; y el presidente Clavijo, que a él ni le avisaron. Y por fin, después de cuatro o cinco días, le citan a una reunión en Madrid, y el otro presi, el de todos, ausente, como siempre.

Y por fin llegan a un acuerdo: los del puerto de Canarias, que nanay, que allí no atraca ese barco; y por fin deciden que fondee y que desde allí se hagan los traslados... Y a la una de la madrugada, el presidente de Canarias dice que ahora ni fondear ni ná, que sabe él que las ratas nadan superbien y que lo primero son los canarios... Y va la ministra y le hace un documento a las tantas de la madrugada, con su equipo (que será el comité de expertos de la Covid), en el que dice que no, que las ratas no saben nadar. Y así estamos, en un sinvivir, porque los problemas sabemos que no acaban nunca. Que este serial, tras el del Supremo, me tiene enganchada. n