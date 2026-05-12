Inestabilidad primaveral

Cuando “marzo mayea, mayo marzea”. Y así andamos, entre rayos de sol y paraguas, esquivando una cambiante primavera. Inestabilidad de la que también parece contagiarse la actualidad local.

Seguirá dando que hablar el proyectado soterramiento del tráfico en el paseo del Muro. Nadie dudaba de su viabilidad técnica, y seguramente que tampoco de sus eventuales efectos benéficos a la hora de poder generar nuevas superficies peatonales y de ocio en un emplazamiento único. Las cuestiones clave parece que siguen siendo la financiación, y el propio alcance del proyecto. La propuesta inicial parece que quedaría bastante coja a la hora de dar salida al tráfico en los extremos, tanto hacia el centro de la ciudad como hacia el Este, pasado el puente del Piles. Por eso tampoco convendría descartar algunas soluciones intermedias, y más posibilistas, como las planteadas por el arquitecto gijonés Diego Cabezudo.

Al que sí le han entrado las prisas es al izquierdista Consejero de Ordenación del Territorio, a la hora de pisar el acelerador, no sea que se le acabe el mandato antes de ver hecha realidad su soñada retirada del grupo escultórico del tándem Alvarez Laviada-Moya. Por más que lo nieguen los talibanes del memorialismo dicho conjunto, cuyo mayor o menor valor artístico es muy difícilmente discutible, y cuyos elementos más destacados, una cruz y dos ángeles, son meramente religiosos, sería muy fácilmente resignificable para dar cumplimiento a los requerimientos legales que ellos mismos invocan. Tal vez por eso se afanan en urgir la desproporcionada entrada de la piqueta. Aunque los vericuetos administrativos y jurídicos, con un elemento protegido por el catálogo urbanístico y las eventuales suspensiones que puedan acordar los órganos judiciales, hacen que el plazo dado de cuatro meses parezca ilusorio y escasamente realista.

En la vecina capital se aprestan esta semana a recibir, con máximo interés y entradas agotadas desde hace meses, uno de los títulos clásicos de la zarzuela: “La verbena de la Paloma”. Lo que contrasta, un año más, con la ausencia de cualquier rastro del género lírico patrio en nuestro teatro local, que acaba de renovar la fechoría a la hora de adelantar su programación para el segundo semestre del año Podría hablarse aquí de “la canción del olvido”, parafraseando otro título clásico del género. Sólo la iniciativa privada, con ese entusiasta proyecto de “Gijón del aria mía” que parece ir a más año tras año, y en esta ocasión se estrenará en el Jovellanos, viene a poner un pequeño parche a la inoperancia municipal en la materia que condena, a los amantes locales del género, a un perpetuo peregrinar a la vera de la Escandalera.