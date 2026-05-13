Historia y Cuentos

En inglés hay dos palabras que pueden confundir a quienes desconocemos el idioma. “History” y “story”. Simplificando, podemos decir que History es la historia, lo que ocurrió y está documentado, story es un relato, un guión, un cuento. En castellano solemos expresar ambos conceptos con una única palabra: historia. La historia que nos contaron, especialmente a partir de la etapa franquista, entra más en el concepto de “story”, de relato, de cuento, que en el de historia. Por eso, estando de acuerdo con que la historia no se borra, consideramos que la historia, lo que ocurrió realmente y está documentado, es lo contrario del relato que nos hicieron de lo ocurrido en el Simancas, del cuento sobre héroes y villanos con el que pretendieron engañarnos durante mucho tiempo, y va siendo hora de que la Historia con mayúsculas, la que no se borra, borre el relato, el cuento perpetuado en piedra.

Cuando por fin el Gobierno del Principado de Asturias ordena la retirada del monumento, el director general de la Alcaldía replica al Consejero que firma la resolución: “Nos trae una orden de derribo de un elemento protegido por el Catálogo como si este Ayuntamiento fuera suyo, y resulta que no lo es”. Habla de derribo en lugar de retirada y mezcla churras con merinas intentando justificar lo injustificable.

La Ley de memoria aprobada en el Parlamento debe de primar sobre cualquier ley autonómica o local. Apoyarse en una supuesta declaración de bien protegido en un catálogo municipal para no aplicar una ley estatal no parece que tenga mucho recorrido, sin contar con que es posible que la inclusión del edificio en el catálogo no alcance al monumento añadido posteriormente.

Las diferencias entre Principado y Ayuntamiento se van exacerbando a medida que se acercan las elecciones de 2027, y en este caso, a las razones ideológicas, lo de reabrir heridas y todo eso de que los dos bandos hicieron cosas, poniendo al mismo nivel a golpistas y demócratas, se suman los réditos electorales que se puedan obtener defendiendo el monumento. Lo del catálogo y las competencias municipales es un clavo ardiendo al que agarrarse para incumplir la ley, conscientes de que judicializar estos temas agrada a sus electores y retrasa la solución por tiempo indefinido, aparte de que visto lo visto en ámbitos judiciales, siempre puede haber sorpresas. Es lo que ocurre cuando en vez de ciudadanos se ven electores.