Prometer sin pagar

ADIF (infraestructuras ferroviarias) anuncia una lluvia de estudios y planes de contratación para Asturias en los próximos meses. Vistas las experiencias recientes estas proclamas hay que tomarlas entre la prudencia y el escepticismo. Uno de los casos más llamativos ya nos pasó en la región con Zapatero, cuando prometió en campaña electoral si ganaba las elecciones en 2004 antes de 2008 suprimiría el peaje de la autopista del Huerna a la Meseta. Estamos en 2026 y el peaje ahí sigue y lo que te rondaré morena. Lo de ser ministro de infraestructuras suele hacerles populares, ya sean del PP o del PSOE, si en sus giras prometen a cada auditorio lo que quiere escuchar. Después, y más en Asturias o Extremadura, del dicho al hecho va mucho trecho.

El primer contratiempo claro es la falta de rigor en los calendarios y presupuestos. De hecho, con los de Zapatero había presupuestos nacionales anuales. En cambio, con los de Pedro Sánchez y sus socios -algunos con posturas contradictorias entre sí, por ejemplo, sobre alquileres de viviendas-, llevamos tres años sin presupuestos nacionales. Ahora están en imponer la verdad histórica totalitaria que le interesa al gobierno; hay contrastes, aun siendo liberal se puede reconocer que los fernandinos hicieron cosas bien. La mal llamada Década Ominosa 1820-30 -en realidad, absolutismo moderado- fue cuando empezaron con Fernando VII los presupuestos anuales del Estado.

Y prometen sobre las Cercanías, la antigua FEVE, los túneles de Padrún, la variante de Villabona o la estación intermodal de Gijón, sobre la que llevan prometiendo 20 años, pero todavía no ha habido adjudicación ni obra alguna. Hasta hablan de licitar los anteproyectos de las estaciones del "Metrotrén" de Plaza Europa, Universidad y Cabueñes: ¿Qué plazos y presupuestos preverán? Acabamos de saber que el gobierno se ha gastado casi 10.000 millones de fondos europeos post-covid coyunturales en tapar agujeros estructurales crecientes de las pensiones. La cuestión no es prometer y/o gastar mucho, endeudarse mucho y estancar la economía, sino al revés: poner las cuentas en orden, hacer crecer la economía y habrá más dinero para sanidad, educación y trenes.