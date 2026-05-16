Un pacto local por la vivienda

En Gijón no para de construirse nueva vivienda, pero en la mayoría de los casos a unos precios no aptos para todos los bolsillos. Es una realidad que impera en todo el país y no parece que el efecto vaya a mitigar en el corto plazo. Un alza que también padecen los ciudadanos en lo que al coste del alquiler se refiere y que hace profundamente necesario que las administraciones públicas -en especial el Ayuntamiento y el Gobierno del Principado- resuelvan sus recelos y desatasquen el conflicto de cómo abordar y paliar la problemática. Según los informes del sector, relativos al primer trimestre del año, el mercado del alquiler arrancó en la ciudad con una nueva subida prácticamente general en todos los distritos, con especial incidencia en el Centro, el oeste y el este, pero con la tónica general de que no se ofertan viviendas por menos de 600 euros al mes.

Son cifras lo suficientemente reveladoras como para que ambas administraciones entierren el hacha y alcancen un acuerdo que permita establecer una hoja de ruta. El tiempo apremia y la necesidad es grande, como revela que para los pisos que se están terminando de construir en el antiguo solar de Peritos –según desveló el Principado el pasado mes de marzo– se hayan recibido alrededor de 2.500 solicitudes para las 250 viviendas proyectadas.

Parcelas disponibles existen y tanto el gobierno local como la consejería de Vivienda comparten el interés de crear nuevos pisos que resulten asequibles para los ciudadanos. Desde el Gobierno regional no deberían menospreciar el proyecto municipal del Plan Llave que acaba de lanzar la posibilidad de construir entre 160 y 180 viviendas en la calle Sierra del Sueve, en el barrio de Nuevo Gijón con una ayuda directa al constructor. Explorar la colaboración público privada parece una forma ágil de combatir el problema de la vivienda, pero falta voluntad de entendimiento y, además, juega en contra el calendario electoral. Pero los gijoneses merecen altura de miras en un asunto vital para los ciudadanos.