Hevia firma una noche redonda

Hevia, Gira “Platinum Europe Award - 25 Aniversario” Teatro Jovellanos viernes, 15 de mayo de 2025

Hay conciertos que, dependiendo del lugar en que se celebren, pueden pasar desapercibidos entre la vorágine de la oferta cultural o convertirse en una experiencia redonda, dejando en el público la sensación de haber asistido a algo verdaderamente reseñable. El concierto de Hevia en el Teatro Jovellanos pertenece claramente a esta segunda categoría. El escenario elegido era el idóneo para celebrar el 25 aniversario de su Platinum Europe Award, reconocimiento recibido tras vender más de un millón de copias en un solo año de su álbum "Tierra de Nadie".

Después de triunfar por medio mundo, Hevia regresó a su tierra y fue recibido agotando todas las localidades del teatro. Y no es casualidad. Tiene un mérito enorme haber construido una trayectoria internacional a partir de una música mayoritariamente instrumental en una época poco propicia para este género. Más aún haciéndolo con un instrumento tan singular como la gaita, conocida universalmente, pero alejada de los circuitos más comerciales.

Jugar en casa, sin embargo, también implica asumir ciertos riesgos, y el gaitero, consciente de ello, pensó en todo: el repertorio, los tiempos, la puesta en escena, la narrativa... Todo cuidado al detalle para ofrecer una actuación impecable. Además de interpretar grandes temas junto a una banda de enorme nivel, Hevia quiso rodearse de artistas que elevaron aún más la emoción de la noche, como Marisa Valle Roso interpretando "La Panderetera" y confirmando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Tampoco podía faltar el compositor Ramón Prada, uno de los autores más prolíficos de Asturias. Y para completar una velada memorable, además de una pareja de baile, el escenario acogió no una, sino dos bandas de gaitas para interpretar dos de sus temas más emblemáticos: "Villa de Gijón" en "Busindre Reel" y la "Banda de Gaitas de Candás" para "El Garrotín", concluyendo todos en el escenario con el himno de Asturias. Difícil imaginar un final mejor para un concierto en el que todo salió redondo.