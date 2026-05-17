Pase lo que pase a lo largo del fin de semana, las jugadoras del Telecable ya han triunfado. Gracias a su esfuerzo y disciplina hace tiempo que se ganaron el cariño y el respeto de los gijoneses. Y no sólo por su laureada trayectoria y un palmarés sin comparación en toda Asturias, sino por su forma de entender la ciudad, el deporte y el asociacionismo.

Jugadoras, equipo directivo y afición son un referente que se alza desde el oeste de Gijón. Nunca lo han tenido fácil y afrontar cada temporada era un reto económico, a pesar de llevar el nombre de la ciudad por todo el mundo. Cuesta mucho entender a veces las cosas. Como las reticencias iniciales que existieron en la Casa Consistorial para albergar en el Palacio de los Deportes de La Guía la Copa de la Reina, competición que ahora acapara las fotos de políticos en sus redes sociales.

Esa lucha silenciosa trasciende de lo deportivo. Hacen barrio, cantera y, en definitiva, futuro. Una forma de ser y de hacer que define a la perfección la idiosincrasia de la zona oeste. El Telecable no es el único ejemplo, como demuestra esa fundación de clubes que busca ahora aunar esfuerzos y objetivos. De la mano van ahora el Calzada Rugby Club, Club Baloncesto L’Arbeyal, Club Balonmano La Calzada, Club Deportivo Judo La Calzada, Club Rítmica Galaica y Club Voleibol La Calzada. Fundación Clubes Gijón Oeste (Fundego) es el nombre elegido para una cohesión social y deportiva que les permita avanzar y sortear las dificultades que en el día a día encaran los deportes mal llamados minoritarios. Merecen un apoyo total. Sin reservas ni dudas ni demoras.

La celebración de la Copa de la Reina estos días reafirma esa manera de ver el mundo y debe servir como impulso para seguir creciendo y avanzando en sus reivindicaciones. Saben que no están solos, pero los gijoneses debemos seguir demostrándolo.