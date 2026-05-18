Fuerzas de orden público

Cuando Zapatero dejó el gobierno en 2011 había 155.149 miembros de Policía y Guardia Civil. En 2012, primer año de Rajoy, el número bajó a 152.970 y continuó bajando cada año hasta 142.072 en 2017. Con el Gobierno de coalición, en 2018 el número de agentes subió a 143.810 y continuó creciendo cada año hasta alcanzar 159.075 en 2025. Rajoy recortó 13.077 miembros en ambos cuerpos. En siete años el Gobierno de coalición recuperó 17.003, tantos como recortó el PP más 3.926. Durante el gobierno de Rajoy no hubo inversiones ni especial preocupación para luchar contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. En 2018, el Gobierno de coalición estableció un Plan Especial de Seguridad para la zona, y desde entonces, ha invertido más de 191 millones de euros solo en partidas específicas de este plan, aumentando además los presupuestos ordinarios de Aduanas, SIVE, Justicia, Defensa y otras partidas paralelas. El PP nunca hizo nada por las fuerzas de seguridad, creó la policía patriótica para fabricar pruebas falsas que inculparan a otros partidos y premió a personajes como Villarejo y sus compinches por destruir pruebas de su corrupción. Los sindicatos policiales y las Asociaciones de Guardias civiles que se manifiestan contra el gobierno de coalición, apenas se notaron durante el gobierno de Rajoy. Con todo esto, los representantes del actual gobierno son recibidos con pitidos, abucheos e insultos muy graves en actos oficiales mientras dirigentes sindicales policiales posan sonrientes con los líderes de la derecha que ningunearon a las FOP.

Hace cuarenta años Alfonso Guerra dijo que prefería 5 minutos en televisión a una campaña electoral. El PP controla hoy cadenas de televisión, emisoras de radio y medios en papel o digitales a los que dicta las medias verdades y bulos que luego utiliza para atacar al gobierno en el Congreso, el Senado o allá donde les pongan un micrófono delante. La Comunidad de Madrid dedica 27 millones de euros a publicidad en medios, el Ayuntamiento otros 10. Moreno Bonilla incrementó el presupuesto para este concepto un 140% y archivó un expediente por usar frecuencias de radio sin autorización que supuso un ahorro de 400 millones a las emisoras piratas. Otras Comunidades y Ayuntamientos populares manejan cifras similares en proporción a sus presupuestos. La televisión de Ndongo y Vito Quiles recibe del PP en contratos menores, cantidades millonarias difícilmente justificables por su audiencia. La publicidad oficial supera en algunos medios el 80% de sus ingresos. El PP rechazó una propuesta para limitar esta financiación. Además de cómo coartada para sus ataques parlamentarios, el PP utiliza los medios que controla para sembrar el odio que se traduce en abucheos al gobierno en actos públicos, especialmente virulentos en los de las fuerzas de seguridad.

Las fuerzas de orden público merecen todo nuestro respeto, el mismo respeto que merecen albañiles, electricistas, barrenderos, inmigrantes, bancarios o quienes limpian culos en las residencias. La derecha no respeta a la Policía ni a la Guardia Civil, solo le interesan para utilizarlas como munición. En 2025 murieron 735 trabajadores en accidentes laborales, 144 en el sector de la construcción.