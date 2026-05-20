Precios y pobres

Se confirma la implantación de las "zonas tensionadas" en Cimadevilla y la Arena durante tres años, por parte del gobierno regional, al cual el Ayuntamiento de Gijón le acusa de falta de negociación sobre el encarecimiento de la vivienda. La medida principal que busca es limitar el precio del alquiler de una vivienda interviniendo el mercado, marcando precios políticos artificiales. Por mucho idealismo que tuvieran estas medidas, suelen resultar contraproducentes. Ello lleva pasando desde los tiempos de Robespierre, cuando los jacobinos izquierdistas durante la revolución francesa desde 1789 impusieron precios máximos y mínimos, consiguiendo escaseces, mercados negros, desabastecimientos y ruinas ciudadanas, saliéndoles el tiro por la culata.

El mercado es a la economía como los números a las matemáticas. Es de 1º de Economía que un aumento de la oferta tiende a bajar los precios, y un aumento de la demanda tiende a subir los precios. Si se fabrican 1.000 coches y 1.500 quieren comprar coche, los 500 que se quedarán sin él serán quienes paguen menos. Si se fabrican 2.000 coches, quedarán sin vender los 500 de menos calidad y/o los más caros. Es claro y evidente que la medida para bajar el precio de los pisos es construir muchos más. Pero no quieren construirlos ni en el Solarón, ni en Naval Gijón, ni en Ecojove, ni aquí ni allá, y después se quejan de que sube el precio por culpa de los constructores que quieren ganar dinero: ¿los van a construir para perderlo?

¿Y si dan un decreto aboliendo la enfermedad, dejará por ello de haber enfermos? Si las causas son genéticas, de alimentación, vida sedentaria, contaminación o envejecimiento, de poco servirán los decretos "buenistas" si no abordan las causas. Mejor será impulsar la sanidad, el nivel económico, la alimentación variada y la vida saludable. Pues así el inventarse precios por decretos sin tener en cuanta la realidad económica es como pretender matar moscas a cañonazos. El penúltimo ejemplo bochornoso ha sido el de la Venezuela del socialismo chavista autocrático y ruinoso, los del "exprópiese", con la mayoría de la población en la pobreza severa -los de Maduro y Zapatero no-. Vive razonable y deja vivir.