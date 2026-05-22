Es el lema de la próxima visita a España del papa León XIV. Acertadísimo por las circunstancias que atravesamos. Ante un clima tan enrarecido, la ayuda solo nos puede venir de lo alto. La fe oxigena y alienta. La frase está escogida del evangelio de San Juan (4,38). Es Jesús, el que después del encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, que provocó también la conversión de muchos samaritanos, le dice a los discípulos: “Alzad la mirada y contemplar los campos, que están ya dorados para la siega”. Estamos decepcionados de mirar y toparnos con paredes que se obstina en levantar cada día más, y malhumorados por tantas cosas como vemos, leemos y escuchamos, cansados de tensiones, divisiones e incertidumbres. Ante esta situación no es extraño que la visita papal despierte entusiasmo y esperanza en que su palabra en la calle y en el Parlamento (es sorprendente el interés y la presencia anunciada del gobierno en los actos y celebraciones) sane nuestras heridas y mejore nuestra convivencia. ¡Por soñar que no quede! El programa está bien estructurado para renovar el impulso evangelizador y confirmarnos y fortalecernos en la fe y lograr ser esa iglesia “en salida, hospital, preocupada por sembrar los valores evangélicos en las “periferias” y en todos los ambientes socioculturales”. Lo más importante será la celebración y procesión del Corpus, tan española, que es la fuente de nuestra fe. No es una ideología, sino el seguimiento de Jesús de Nazaret “que pasó por el mundo haciendo el bien”. Ese seguimiento lleva a la Iglesia a preocuparse y hacerse presente en el mundo de los pobres, presos, inmigrantes, de la política, del saber y la cultura. El cristianismo tiene acreditado que aporta valores éticos y morales dando lugar el humanismo cristiano que tanto ha contribuido a la dignidad de la persona. A la vista está que el abandono y maltrato ético y moral, la adulteración de la antropología, aboca al fracaso y corrupción de las democracias. El papa León no hablará de las musas. Sin duda tocará con tiento pero con firmeza y espíritu evangélico, estos temas candentes que nos torturan y nos enfrentan.

Uno de los actos estrella de la visita será el encuentro con los jóvenes. Siguen saliendo estudios sociológicos sobre el resurgimiento de su fe. Lo valoran todos como un hecho sobresaliente. El aumento en los 5 últimos años no es solo cuantitativo sino cualitativo, de la increencia a la creencia y de la no práctica a la práctica católica. En números: 4.43 millones de jóvenes(15-34 años), lo que equivale al 44,4%, se reconocen católicos. De ellos 1.5 millones, el 13,8% se confiesan practicantes. Con música de grupos y cantantes afamados (Siloé, Beret, Mr. Rain, ….), el diálogo y preguntas al papa, el encuentro les animará a alzar la mirada y esperar, como en el Apocalipsis, “un cielo nuevo y una tierra nueva”.